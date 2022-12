ETB Schwarz Weiß Essen trauert um Ex-Stürmer Reiner Geweke

Essen. Der erfolgreiche Angreifer wurde gleich in seiner ersten Saison bei den Schwarz-Weißen Torschützenkönig der Oberliga mit 30 Treffern.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist in tiefer Trauer. Am Montag ist der ehemaliger Stürmer Reiner Geweke im Alter von nur 67 Jahren viel zu früh verstorben. Geweke galt im Klub im Essener Süden als „sympathischer und netter Mensch außerhalb des Platzes und fairer und toller Sportsmann auf dem grünen Rasen.“

Im Sommer 1982 wechselte der Angreifer von Rot-Weiß Oberhausen zum Uhlenkrug und erlebte bei den Schwarz-Weißen vier erfolgreiche und torreiche Jahre in der damals drittklassigen Oberliga Nordrhein. Direkt in seiner ersten ETB-Saison wurde er mit 30 Treffern Torschützenkönig der Oberliga.

Unvergessen sind auch seine drei Tore beim 4:4 im Derby gegen RWE am 5. September 1984, vor über 18.000 Zuschauern am Uhlenkrug. Als die Oberliga Nordrhein im Jahr 2008 aufgelöst wurde, wählten die ETB-Fans ihn in die ultimative ETB-Oberliga-Mannschaft und zeigten damit, welch großen Eindruck er in seinen vier Jahren bei den Schwarz-Weißen hinterlassen hatte.

