ETB Schwarz-Weiß Essen: Trainer Apfeld mahnt zur Vorsicht

Essen. Der Tabellendritte ETB Schwarz-Weiß empfängt Schlusslicht FSV Duisburg. Darum fordert Trainer Apfeld weiterhin Disziplin und Konzentration.

Nachdem Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß zu Beginn des Jahres etwas geschwächelt hatte, haben sich die Jungs von Trainer Damian Apfeld eindrucksvoll zurückgemeldet: Die letzten drei Spiele konnten sie gewinnen mit der Ausbeute von 15:1 Toren. Und fürs Prestige kam auch noch der jüngste Derbysieg bei der Spvg Schonnebeck (3:1) hinzu. Die Serie wollen die Schwarz-Weißen am Sonntag zu Hause gegen Schlusslicht FSV Duisburg (15 Uhr, Uhlenkrug) nun ausbauen.

Die Duisburger haben in 27 Spielen erst elf Punkte geholt und sind designierter Absteiger. Seit der Winterpause ist Ex-Profi Guido Naumann, der unter anderem für Eintracht Braunschweig und die SG Wattenscheid 09 in der 2. Bundesliga spielte, Cheftrainer dort. Er löste Engin Kum als Coach ab und ist damit in dieser Spielzeit bereits der dritte Trainer beim FSV. Der 54-Jährige hat den Verein bereits in der Saison 2015/16 trainiert - damals aber noch in der Landesliga.

ETB Schwarz-Weiß Essen mühte sich im Hinspiel zum 3:2-Sieg

Das Hinspiel gewann der ETB im Dauerregen aber nur knapp mit 3:2 (1:1). Mann des Tages war damals ETB-Goalgetter Noel Futkeu, der alle drei Treffer erzielte. Zum Glück für den ETB. „Wir sollten uns von der Tabellensituation nicht blenden lassen“, warnt Trainer Apfeld. „Wir hatten im Hinspiel sehr große Probleme, weil wir Duisburg zu viel spielen ließen.“

Auch in Schonnebeck hatte der Tabellendritte vom Uhlenkrug phasenweise keinen Zugriff und Mühe, entscheidende Zweikämpfe zu gewinnen. „Das sollten wir gegen den FSV vermeiden. In den Zonen, in denen wir Ballgewinne haben wollen, müssen wir mehr Zweikämpfe gewinnen.“ Fakt sei, dass der Gast einige sehr gute Kicker in seinen Reihen habe.

Verzichten muss der ETB verletzungsbedingt auf Prince Kimbakidila, Kamil Poznanski und Labinot Kryeziu. Dominik Reichardt muss eine Gelbsperre absitzen.

