ETB Schwarz Weiß Essen lechzt mal wieder nach einem Sieg

Aber in Ratingen wird es schwer für das Team von Ralf vom Dorp. Bei den Krayern ist in Meerbusch nach der Pause immer noch vieles ungewiss.

TSV Meerbusch - FC Kray (Theodor-Mostertz-Sportanlage, So., 15.30 Uhr). Der Fußball-Oberligist FC Kray hat seine Zwangspause aufgrund eines Coronafalls in der eigenen Mannschaft hinter sich. Am Donnerstag holte die Mannschaft von Trainer Dennis Brinkmann immerhin ein 1:1-Unentschieden gegen TuRU Düsseldorf. Nun geht es weiter beim TSV Meerbusch.

Die Situation ist für die Krayer dennoch nicht einfach. Jeweils eine Trainingseinheit konnte nach der Pause vor den beiden Spielen absolviert werden. Krays Sportlicher Leiter Mario Salogga weiß dementsprechend auch nicht, das Ganze vernünftig einzuordnen: „Du musst alles neu bewerten. Du hast keine normale Saison, bei der du jetzt nach der Vorbereitung mitten im Saft stehst.“ Und dabei war ja selbst die Vorbereitung mit den Verletzten und spät gekommenen Neuzugängen sowie dem neuen Trainerteam nicht optimal.

Zwangspause war wenigstens fürs Lazarett gut

Trotz allem gehen die Krayer selbstbewusst ins das Duell beim TSV Meerbusch. „Sie sind absolut heimstark, haben Qualität und Erfahrung in ihren Reihen. Wir rechnen uns aber dennoch Chancen aus, etwas mitzunehmen. Wir fahren bestimmt nicht hin und sagen, dass sie haushoher Favorit sind“, sagt Salogga. Bis auf die Langzeitverletzten Sertac Tepe und Ilias Elouriachi hat Brinkmann aber die Qual der Wahl. Immerhin eine gute Sache hatte die Zwangspause dann.

Ratingen 04/19 - ETB SW Essen (Stadion Ratingen, So., 15 Uhr). Nach einem kleinen Aufwärtstrend noch einmal zulegen will der ETB Schwarz-Weiß Essen. Nach drei Niederlagen gab es unter der Woche ein 1:1 gegen die DJK Teutonia St. Tönis. Nun lechzt die Mannschaft von Trainer Ralf vom Dorp mal wieder nach einem Sieg. Personell sieht es da für die Essener aber nicht ganz so rosig aus. Wir schon am Mittwoch fehlen mit Dominik Reichardt (Rotsperre), Nico Wolters (krank), Robin Wolters (Muskelfaserriss) oder Ferhat Mumcu (Fußverletzung) Spieler, die das Offensivspiel der ETBler normalerweise beleben. Letzterer droht gar länger auszufallen. Mumcu war im Spiel gegen Kleve umgeknickt und hat für Montag einen MRT-Termin.

Sportdirektor Jürgen Lucas fordert mehr Konsequenz im Angriffsspiel

Sportdirektor Jürgen Lucas rechnet sich gegen die Ratinger dennoch etwas aus: „Sie treten zuhause sehr mutig auf, spielen sehr aggressives Pressing und wollen früh den Ball erobern. Das gibt jedoch auch immer Möglichkeiten.“ Trotz Regeneration auf dem Trainingsplan - in der Oberliga gibt es bereits die zweite Englische Woche - wollen die Schwarz-Weißen noch an einer Stellschraube drehen: dem Offensivspiel.

Lucas: „Wir müssen konsequenter, mutiger und selbstbewusster nach vorne spielen, sonst wird es schwierig, Tore zu erzielen und den Gegner unter Druck zu setzen.“