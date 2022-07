ETB Schwarz-Weiß: Ehemaliges RWE-Talent kommt aus Liga vier

Noel Futkeu (l.) wechselt zum ETB Schwarz-Weiß in die Oberliga Niederrhein. Er spielte bereits für Rot-Weiss Essen in der Regionalliga.

Essen. Der ETB Schwarz-Weiß legt auf dem Transfermarkt nach. Vom Regionalligisten 1. FC Köln II kommt Noel Futkeu an den Uhlenkrug. Alle Hintergründe.

Ein Talent für den ETB Schwarz-Weiß Essen: Noel Futkeu wechselt von der U21 des 1. FC Köln an den Uhlenkrug. Der 19-Jährige spielte zuvor bereits bei Rot-Weiss Essen und machte dort in der Regionalliga West auf sich aufmerksam. Beim ETB wurde Futkeu zudem vier Jahre in der Jugend ausgebildet.

„Ich spiele jetzt in der Oberliga, aber man sagt ja, dass ein Schritt zurück manchmal auch zwei Schritte nach vorne bedeuten kann“, so Futkeu, der die Schule abgeschlossen hat und seinen Lebensmittelpunkt von Köln zurück nach Essen verlagert.

ETB Schwarz-Weiß Essen: Noel Futkeu spielte für Rot-Weiss Essen in der Regionalliga

Der Kontakt zum ETB und zu Trainer Damian Apfeld sei nie abgebrochen. Apfeld, der den ETB vor wenigen Wochen übernahm, trainierte Futkeu schon in der RWE-Jugend.

Lesen Sie hier: So lief das vergangene Testspiel für den ETB Schwarz-Weiß Essen.

„Ich bin hier wieder in meinem Umfeld und für mich gab es da nicht viel zu überlegen. Ich sehe das Engagement beim ETB als große Chance und freue mich, wieder hier zu sein. Persönlich erhoffe ich mir in der kommenden Saison sehr viel Spielpraxis mit vielen Spielminuten“, so Futkeu weiter. Viele künftige Mitspieler kenne er noch von früher.

Auch Apfeld ist glücklich, dass der Rechtsaußen in die Oberliga wechselt. „Ich kenne seine Fähigkeiten und er passt hervorragend in unser Anforderungsprofil, da wir einen schnellen, jungen und entwicklungsfähigen Spieler für die Außenbahn gesucht haben. Er hat sehr viel Potential und wir wollen ihn weiter nach vorne bringen. Es ist schön, dass er wieder zum ETB zurückgekehrt ist“, sagt Apfeld über Futkeu, der in der Regionalliga West 23 Mal zum Einsatz kam.

Bei RWE stand Futkeu zudem beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld in der Startelf.

Hier gibt es alle News aus der Essener Fußballszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen