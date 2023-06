ETB Schwarz Weiß angelt sich U19-Bundesligaspieler

Essen. Oberligist ETB Schwarz-Weiß hat Mittelfeld-Talent Nico Böll vom VfL Bochum verpflichtet. Im Gegenzug wechselt ein Routinier zum Nachbarn FC Kray.

Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen gibt dem Nachwuchs weiterhin eine Chance. Aktueller Zugang: Nico Böll kommt von der U19 des VfL Bochum und wird am Uhlenkrug sein erstes Jahr bei den Senioren spielen wird. Der 19-Jährige, der in Kürze ein Sportmanagement-Studium aufnehmen wird, fühlt sich im defensiven Mittelfeld am wohlsten und war Stammspieler bei den Bochumer Bundesliga-Junioren.

„Grundsätzlich gefällt mir erst einmal das Konzept und die Struktur beim ETB Schwarz-Weiß. Auch die Zusammenstellung und den Aufbau der Mannschaft für die nächste Saison finde ich sehr gut“, sagt Böll. Beim ersten Training habe er sich direkt super aufgenommen gefühlt. „Es herrscht eine sehr familiäre und positive Stimmung. Zusätzlich hat mir auch der Teamspirit gut gefallen. Für mich persönlich ist es der perfekte nächste Entwicklungsschritt.“

ETB Schwarz-Weiß spricht von spannender Verpflichtung

„Nico Böll ist eine extrem spannende Verpflichtung“, findet ETB-Trainer Damian Apfeld. „Uns ist bewusst, dass wir bei seiner Verpflichtung sehr viel Glück hatten, aber am Ende wird er auch davon profitieren, dass wir schon viele junge Spieler ausgebildet, beziehungsweise ihnen einen weiteren wertvollen Schliff verpasst haben. Nico ist ein Sechser, der die spielerische Lösung sucht und durch seine hohe Spielintelligenz auch immer findet.“

Matthias Tietz verlässt den ETB Schwarz-Weiß und schließt sich dem Landesligisten FC Kray an. Foto: Michael Gohl

Routinier Matthias Tietz wechselt zum FC Kray

Im Gegenzug wird der 33-jährige defensive Mittelfeldspieler Matthias Tietz den ETB verlassen und sich dem Landesligisten FC Kray anschließen, bei dem er einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben hat. „Unser neuer Kader bekommt einen gestandenen Spieler fürs Zentrum, der bereits reichlich Erfahrung in höheren Ligen gesammelt hat. Matthias wird unserem Spiel Ruhe und Struktur geben. Wir freuen uns auf einen echten Sechser, der top fit und voller Power ist“, sagt Christoph Klöpper, Vorstandsvorsitzender des FC Kray, über den 237-fachen Regionalligaspieler.

„Wir sind seit einigen Monaten in Kontakt und haben uns in vielen Details ausgetauscht“, sagt Tietz. „Ich überzeugt von dem neuen Krayer Weg und glaube, dass ich perfekt in die neue Mannschaft passen werde“, sagt Tietz. „Das Umfeld, die Ausrichtung des Vereins, die Spielideen – ich habe total Bock auf die neue Saison.“

