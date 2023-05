ETB: „Riesentalent“ Kryeziu und Routinier Özbayrak bleiben

Essen. Der ETB plant die neue Saison. Zwei Stützen des Teams bleiben: Labinot Kryeziu und Fatih Özbayrak. Sie haben beim Oberligisten Großes vor.

Der ETB Schwarz-Weiß bindet zwei wichtige Spieler: Labinot Kryeziu und Fatih Özbayrak bleiben beim Essener Oberligisten. Das gab der Klub an diesem Dienstag bekannt.

„Hocherfreut“ ist der ETB, dass „Riesentalent“ Kryeziu verlängert hat. Der 20-Jährige kam im vergangenen Sommer von Rot-Weiss Essen. Verletzungen warfen ihn in dieser Spielzeit etwas zurück, aber trotzdem kam er in seinem ersten Seniorenjahr bisher auf 14 Einsätze in der Oberliga Niederrhein für das Team von Trainer Damian Apfeld. Der sagt: „Er bringt schon sehr viel mit, was andere Spieler in seinem Alter leider oft vermissen lassen. Er besitzt Geduld und ein extrem großes Kämpferherz. Wenn man ihn braucht, ist auf ihn immer Verlass.“

ETB Schwarz-Weiß Essen: „Wir wollen angreifen“

Für den Defensivakteur selbst sei das Trainerteam ein Grund, zu bleiben. „Ich habe ein gutes Verhältnis zu Damian Apfeld und Ulf Ripke. Wir sind in einem sehr engen Austausch und vertrauen uns gegenseitig“, so Kryeziu, der Großes vorhat: „Wir wollen in der nächsten Spielzeit wieder oben angreifen, so wie wir das auch in diesem Jahr gemacht haben. Ich bin ein Essener Junge und hier beim ETB passt einfach alles für mich.“

Mit seinen 26 Jahren gehört Fatih Özbayrak schon zu den Routiniers bei den Essenern, auch der Mittelfeldspieler bleibt. „Der Verein hat sich mittlerweile zu einer Adresse entwickelt, die für jeden Spieler in dieser Liga lukrativ ist“, sagt der stellvertretende Kapitän.

Fatih Özbayrak, der Führungsspieler, hat beim ETB verlängert. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Özbayrak dankt den ETB-Fans

„Für mich persönlich hoffe ich auf eine verletzungsfreie Spielzeit in der kommenden Saison. Mit dem Team möchte ich ein mindestens genauso erfolgreiches Jahr erleben, wie wir es in dieser Saison gehabt haben“, ergänzt Özbayrak, der aus Ratingen kam und auch den Fans dankt: Ohne sie wäre das starke Abschneiden in dieser Runde nicht möglich gewesen.

Der ETB ist Tabellendritter und hat noch allerbeste Chancen auf die Vizemeisterschaft in der Oberliga Niederrhein. Leistungsträger werden jedoch umworben, Toptorjäger Noel Futkeu wird den Klub verlassen: Er hat bei Eintracht Frankfurt unterschrieben.

