ETB-Pokalhelden werden wieder im Ligaalltag gefordert

Auch bei St. Tönis ist eine konzentrierte Leistung abzurufen. Schonnebeck will bis zur Winterpause noch reichlich Punktevorrat schaffen.

SpVg Schonnebeck - Cronenberger SC (So., 15, Schettersbusch). Das Team von Trainer Dirk Tönnies will den Fußball noch genießen, solange noch gespielt werden kann. Und dabei möglichst viele Punkte bis zur Winterpause hamstern, um beruhigt Weihnachten feiern zu können. „Danach kommen gleich die dicken Brocken wie Velbert und Bocholt auf uns zu, deshalb wollen wir zum Jahresende auf einem Platz zwischen fünf und sieben einlaufen“, so die Devise des Coaches.

Verzichten muss er dabei vorerst auf die ungeimpften Jesic-Brüder, die ohnehin ausgefallen wären: Vojno zwickt nun die andere Wade, Milos war unter der Woche erkrankt. Hinzu kommen noch die Langzeit-Ausfälle Studtrucker (Knie-OP am 1. Dezember geplant) und Vladi (Schulter), dazu Torhüter Sprenger (private Gründe) und Brandner (Gelb-Rot-Sperre).

Dafür ist Abwehr-Bollwerk Georgios Ketsatis wieder mit von der Partie, der im Pokalspiel noch geschont worden war. Das 8:0 in Walbeck hat zusätzlich Auftrieb gegeben, „davon sieben Tore in Unterzahl, die muss man gegen einen Bezirksligisten auch erst mal schießen“, freute sich Tönnies. Auch gegen Cronenberg ist er deswegen optimistisch: „Wir kriegen schon noch eine gute Truppe aufs Eis, auch wenn zwei U19-Spieler auf der Bank sitzen werden, Cronenberger müssen wir einfach schlagen“, so der Trainer über den Tabellen-18.

Teutonia St. Tönis - ETB Schwarz Weiß (So, 15.30, Jahn-Sportanlage). Wenn die Schwarz-Weißen ihre Pokalfeierlichkeiten nach dem Sensationssieg gegen RWO abgeschlossen haben, wird der Fokus wieder auf den Ligaalltag zu richten sein, obwohl es der jungen Mannschaft vielleicht nicht leicht fallen wird. Zudem dürfte der Pokaltriumph auch reichlich Körner gekostet haben.

Die Tönisvorster liegen momentan zwei Ränge hinter den Schwarz-Weißen und haben in dieser Saison schon einen Trainerwechsel hin zu Josef Cherfi vollzogen. Für den ETB geht es auch darum, die peinliche 0:4-Blamage aus dem letzten Auswärtsspiel bei Sterkrade-Nord vergessen zu machen. Trainer Suat Tokat ist da durchaus guter Dinge: „Wir müssen das Positive vom RWO-Spiel mitnehmen und dieselbe Intensität am Sonntag wieder abrufen. Wir hatten zuletzt auch riesige Torchancen und haben dennoch in den drei Spielen einige Punkte liegen gelassen, das müssen wir verbessern.“

Mit welchem Personal, das wird sich am Sonntag zeigen: Falls Spieler mit aktuellem PCR-Test zugelassen werden, könnten Mohamed Cissé, Ismail Remmo und Ribene Nguanguata wieder mitwirken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen