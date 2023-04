Fußball: Oberliga ETB: Nur ein Punkt in Meerbusch – Apfeld „sehr enttäuscht“

Meerbusch. Ausgleich in Überzahl, aber der ETB ist seit vier Spielen sieglos. Warum die Essener mit dem 3:3 in Meerbusch überhaupt nicht einverstanden sind.

TSV Meerbusch – ETB Schwarz-Weiß 3:3 (3:1). Moral gezeigt und in doppelter Überzahl den späten Ausgleich geschafft: So könnte man das 3:3-Unentschieden des ETB Schwarz-Weiß in Meerbusch positiv auslegen. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite: Durch den nur einen Punkt verpassten die Essener den erneuten Sprung auf Platz zwei und sind seit nunmehr vier Oberliga-Spielen sieglos (drei Unentschieden, eine Niederlage).

Damian Apfeld war alles andere als einverstanden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir hatten so eine Vorlage, das Spiel 4:3 zu gewinnen – das haben wir einfach nicht geschafft. Das Ergebnis ist sehr enttäuschend, das Spiel war sehr enttäuschend“, haderte der ETB-Coach. „Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben noch sechs Spiele und die Möglichkeit, Zweiter zu werden. Würden wir um Platz neun oder zehn spielen, würde ich das ja noch irgendwie verstehen – dann ist es ja vielleicht auch menschlich. Aber nicht, wenn du eine Chance hast, Zweiter zu werden.“

ETB Schwarz-Weiß kommt nicht gut ins Spiel

Was war passiert? Die Schwarz-Weißen kam erneut sehr schleppend in die Partie, spielten eine schwache erste Halbzeit. „Wir hatten überhaupt keine Griffigkeit, sind wieder viel zu viel hinterhergelaufen. Wir führen einfach keine präsenten Zweikämpfe“, analysierte Apfeld. Nach 26 Minuten lagen die Gäste bereits mit 0:2 in Rückstand. Emmanuel Clinton Williams, der nach seiner verletzungsbedingten Einwechslung für Mohamed Cisse für frischen Wind im Essener Offensivspiel sorgte, erzielte den Anschluss, nachdem er sich hervorragend durchgesetzt hatte.

Nur zwei Minuten später aber folgte der nächste Nackenschlag, nachdem sich bei einem Eckball kein Essener für Meerbusch-Doppelpacker Daniel Hoff zuständig gefühlt hatte. „Das war wirklich auf dem Silbertablett in dem Fall“, so Apfeld.

Schon zuvor hatte ein Spieler der Hausherren nach einem Foul an ETB-Torjäger Noel Futkeu die Rote Karte gesehen. In der zweiten Halbzeit, in die die Essener gut starteten, wurde Futkeu erneut gefoult – diesmal im Strafraum. Bedeutete: Gelb-Rot für den nächsten TSV-Akteur, Elfmeter für den ETB, den Futkeu selbst zum Anschluss, seinem 30. Saisontreffer, verwandelte.

ETB trifft zu oft die falschen Entscheidungen in Meerbusch

Und obendrein durften die Gäste eine halbe Stunde lang in doppelter Überzahl spielen. Der Ertrag? Nur noch der späte 3:3-Ausgleich durch Guiliano Zimmerling, der den Ball Drop-Kick in die Maschen drosch. „Es waren einfach viele, viele Situationen, in denen wir die falschen Entscheidungen getroffen haben“, erklärte Apfeld.

ETB: Golz – Sahin, Corovic (46. Kubina), Cisse (17. Williams), Akhal, Gotzeina (65. Fadika), Lach, Dalyanoglu, Futkeu, Zimmerling, Kryeziu.

Tore: 1:0 Ayan (18.), 2:0 Hoff (26.), 2:1 Williams (41.), 3:1 Hoff (43.), 3:2 Futkeu (Foulelfmeter, 61.), 3:3 Zimmerling (89.).

Bes. Vork.: Rote und Gelb-Rote Karte gegen den TSV Meerbusch (31./61.).

Zuschauer: 100.

