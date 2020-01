ETB mit zwei Neuzugängen aus der Regionalliga

Stühlerücken beim ETB Schwarz Weiß: Die Mannschaft von Trainer Ralf vom Dorp hat sich zur Rückrunde mit zwei Regionalligaspielern verstärkt. Von TuS Haltern wechseln Nico Wolters und Lars Pöhlker an den Uhlenkrug. Nach dem Abgang von Leotrim Kryeziu müssen die Schwarz-Weißen zukünftig zusätzlich auf die Dienste von Max Haubus verzichten. Auch auf der Trainerbank gibt es eine Veränderung. Mit Sven Wienecke hat die Elf vom Uhlenkrug einen neuen Co-Trainer, der ab sofort mit Ralf vom Dorp zusammenarbeiten wird. Er löst bei den Schwarz-Weißen Jörg Dohmann ab, der aus beruflichen Gründen das Amt nicht länger ausführen kann.

Folgt seinem Bruder Robin aus Haltern zum Uhlenkrug: Nico Wolters. Foto: Foto: Thorsten Tillmann

Mit seinem Wechsel zum ETB sorgt Nico Wolters für die Familienzusammenführung im Hause Wolters, denn seit dieser Saison spielt auch sein älterer Bruder Robin für die Schwarz-Weißen. Der 21jährige Abwehrspieler absolvierte in der Hinrunde neun Regionalligaspiele für den TuS Haltern, ehe ihn eine Verletzung aus der Bahn warf. In den beiden Jahren davor war er Stammspieler beim ASC 09 Dortmund in der Oberliga Westfalen. Ebenfalls von TuS Haltern wechselt Lars Pöhlker zum Uhlenkrug. Der 26-Jährige weist mit 1,95 m absolutes Gardemaß auf und ist im defensiven Mittelfeld einsetzbar. In den letzten drei Jahren war er Stammspieler bei den Halternern und schaffte mit ihnen im letzten Sommer den Aufstieg in die Regionalliga West. In dieser Saison kam er in 14 Regionalligaspielen zum Einsatz.

Sven Wienecke löst Dohmann als Co-Trainer ab

Der neue Co-Trainer Sven Wienecke war zuletzt gut zwei Jahre Cheftrainer beim Bezirksligisten TuS Essen-West 81, trat dort in dieser Saison aber nach dem achten Spieltag zurück. Der 32-jährige stand seit der Saison 2017/2018 verantwortlich an der Seitenlinie für die Mannschaft von der Kepplerstraße. Als Spieler lief er zwei Jahre für die SG Wattenscheid 09 in der NRW-Liga auf und erzielte am ersten Spieltag der Saison 2009/2010, den Ehrentreffer für sein Team bei der 1:4-Heimniederlage gegen den ETB.

Die Schwarz-Weißen und Max Haubus haben den Vertrag aus beruflichen Gründen aufgelöst. Der 26-jährige Australier wechselte im Sommer 2018 vom Rather SV an den Uhlenkrug. In dieser Saison bestritt er alle 18 Meisterschaftsspiele in der Oberliga Niederrhein. In den kommenden Monaten muss er in seiner Berufsausbildung wichtige Prüfungen absolvieren und möchte sich voll und ganz auf diese Aufgaben konzentrieren. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein Teil dieses Teams gewesen zu sein. Ich wünsche der Mannschaft alles erdenklich Gute und viel Erfolg“, sagt Max Haubus bei seinem Abschied.