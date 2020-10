ETB Miners zeigen gegen Werne die erhoffte Reaktion

ETB Miners

Mit einem klaren 78:63 gegen Zweitregionalligist Werne (Staffel 2) rehabilitierten sich die Miners ein Stück weit für die wenig inspirierende Vorstellung zuvor gegen SVD Dortmund (67:71). „Das war eine gute Reaktion, vor allem hinsichtlich des Willens und der Leidenschaft“, so Raphael Wilder, Sportlicher Leiter der Essener. Eigentlich hatte der ETB gegen Rhöndorf testen wollen, doch der Erstregionalligist hatte den Schwarz-Weißen abgesagt. Es ist eine aufgrund der äußeren Umstände (Pandemie) schwierige Vorbereitungszeit, vieles entscheidet sich kurzfristig. Der Plan: ein Test am Mittwoch (unter Ausschluss der Öffentlichkeit!) am Hallo gegen Wulfen. Wilder: „Wir arbeiten dran.“

Adler Union Frintrop

Nicht nur Corona verkompliziert die Vorbereitung an der Bockmühle, hier ist es zudem eine seit Wochen defekte Korbanlage. Und so nahm Trainer Tobias Stadtmann die 59:63-Testspielniederlage gegen Oberligist TV Jahn Königshardt nachdenklich hin: „Das Ergebnis ist ein Spiegelbild unserer bisherigen Vorbereitung. Zum einen mit der seit vielen Wochen defekten Haupt-Korbanlage in unserer Trainingshalle. Zum anderen sind es merkwürdige Zeiten, um sich auf eine Basketball-Saison vorzubereiten, von der wir nicht einmal wissen, ob sie wirklich stattfindet.“

Gewissheit soll es in dieser Woche geben. Am Montagabend tagt der Westdeutsche Basketball Verband, um über diese Frage in Zeiten steigender Corona-Fallzahlen zu beraten. Es scheint durchaus möglich, dass die Saison 2020/21 doch ausgesetzt bzw. unterbrochen wird (die Erste Regionalliga hat den Spielbetrieb schon aufgenommen).