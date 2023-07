ETB Miners: Spieler mit gewissem Extra für Aufstiegskampf

Essen. Personalplanung der ambitionierten ETB Miners läuft insgesamt noch ein wenig schleppend. Nun ist aber ein weiteres Puzzleteilchen hinzugekommen.

Das Saisonziel ist klar definiert – die ETB Miners wollen in die Zweite Bundesliga Pro B. Die Kaderplanung indes läuft eher schleppend: In Nikita Khartchenkov wurde jetzt die fünfte Kaderstelle beim Basketball-Erstregionalligisten besetzt. Erneut eine Weiterverpflichtung – und neben Müslim Özmeral, Noah Westerhaus und Tim Schneider dürfte auch Khartchenkov, obwohl BBL erfahren, nicht in die Kategorie „Meistermacher“ fallen.

Weiter wartet man beim ETB auf die absoluten Leistungsträger, mit denen die Miners den Aufstieg realistisch anvisieren können - einen Spieler wie Dzemal Selimovic, mit dem der ETB ebenfalls verlängert hat. Der Sportliche Leiter Raphael Wilder weiß, dass er sich an seinen Worten wird messen lassen müssen: Man werde am Ende der Vorbereitung eine Mannschaft haben, „die aufsteigen kann und soll“.

ETB Miners sehen in Khartchenkov das gewisse Extra

Ist dies der Fall, kann Khartchenkov (wie alle anderen auch) trotz seiner 36 Jahre ein Puzzlestück sein. Immerhin 22 Minuten stand der Scharfschütze in der regulären Saison 2022/23 im Schnitt auf dem Feld, seine Quoten: 55,9 Prozent aus Nah- und Mitteldistanz, 43,9 Prozent von Downtown. Die Freiwurfausbeute: 80 Prozent.

All das spricht für ihn. Und dürfte zusammen mit dem Umstand, dass er die Art und Weise, wie die Miners unter Wilder und Headcoach Lars Wendt spielen wollen, verinnerlicht hat, den Ausschlag für eine Weiterbeschäftigung gegeben haben - trotz aller Defizite in der Defense. Trotz der Tatsache, gerade in der Finalserie gegen Ibbenbüren enttäuscht zu haben. Trotz des Umstandes, dass er u.a. aus beruflichen Gründen nicht mehr vollumfänglich trainieren kann. Khartchenkov hat nach wie vor das gewisse Etwas. „Nikita kann mit der Gefahr, die er aus der Distanz ausstrahlt, noch immer Spiele entscheiden“, sagt Wendt.

Nicht mehr zum Kader gehören Sadiq Ajagbe (zum ProB-Ligisten Schwelm) und Michael Agyapong.

