ETB Miners sind wieder Spitze – aber Drama um Marius Behr

Essen. Basketball-Regionalligist ETB setzt in Bonn zum Schlussspurt an und siegt 101:73. Comebacker Behr zwickten jetzt die Adduktoren.

Basketball-Erstregionalligist ETB Miners grüßt wieder von der Tabellenspitze: Die Essener feierten bei der BBL-Reserve der Telekom Baskets Bonn einen am Ende noch deutlichen 73:101-Sieg und stehen nach der zweiten Pleite in Folge der BBA Hagen (in Herten) wieder da, wo man sich selbst sieht und auch am Ende sein will: ganz oben.

In Bonn, ein immer schwierig zu bespielendes Pflaster, reichte den Miners ein starker Schlussspurt. Noch in der ersten Halbzeit hatte der ETB so seine liebe Mühe, war nicht aufgegangen, was man sich vorgenommen hatte. Den Bonner Spielaufbau konnten die Mannen von Headcoach Lars Wendt nicht entscheidend stören, die Gastgeber wussten die „Eins-gegen-eins“-Defense der Essener empfindlich zu attackieren.

Nach der Pause stellte ETB auf Zonenverteidigung um

Besserung trat nach der Pause ein, als Wendt auf Zonenverteidigung umstellte: Bonn tat sich mit den neuen Verhältnissen schwer, die Miners gingen im dritten Viertel zum ersten Mal deutlicher in Führung, ehe die Mannschaft im Schlussabschnitt die Hallenlichter ausknipste. Allen voran Justin Andrew lief in den letzten zehn Minuten heiß, das 35:13 ein Statement. „Da waren wir offensiv wie defensiv nicht zu halten“, bilanzierte Lars Wendt. „Wir hatten unsere liebe Müh, haben aber die richtigen Schlüsse gezogen.“

Bryant Allen – mit lädiertem Knie in der Trainingswoche noch deutlicher eingeschränkt – überzeugte. Tim Schneider nutzte seine knapp 15 Minuten für starke Trefferquoten. Doch es gab nicht allein gute Nachrichten: Marius Behr, nach monatelanger Schulterverletzung gerade erst wieder fest in der Rotation, musste in Bonn erneut angeschlagen vom Feld. Ihn zwickten die Adduktoren, eine genaue Diagnose wird in diesen Tagen erwartet.

Ein erneuter Rückschlag bei Behr wäre ein Drama

Ein erneuter Rückschlag wäre ein Drama: für Behr persönlich, aber auch für die Miners. Der bockstarke Heimsieg gegen Recklinghausen vor gut einer Woche hatte noch einmal verdeutlicht, wie qualitativ tief besetzt dieser schwarz-weiße Kader ist. Oder sein kann, wenn denn alle fit sind.

Bonn II – Miners 73:101 (44:44).

Die Viertel: 23:26, 21:18, 16:22, 13:35.

Miners: Allen (23/4 Assists), Andrew (20/4 Assists), Selimovic (13/9 Rebounds), Khartchenkov (13), Westerhaus (9/3 Rebounds), Schneider (9), Herbort (8), Troussel (6/4 Rebounds), Behr (0), Özmeral (0), Gäbler (0), Wierig (0).

