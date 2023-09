ETB Miners sind erfolgreich, aber noch immer unzufrieden

Essen. Beim ambitionierten Basketball-Erstregionalligisten ETB Miners läuft noch längst nicht alles rund. Diese Baustellen hat der Aufstiegskandidat.

Drei Spiele – drei Siege - Basketball-Erstregionalligist ETB Miners ist souverän in die neue Saison gestartet. Und doch ist man in Essen nicht zu 100 Prozent zufrieden. Zum einen gehört „ständige Unzufriedenheit“ ein Stück weit zum Anforderungsprofil eines Trainers. Wer rundum glücklich mit Erreichtem ist, wird träge. Zum anderen gibt es aber für Lars Wendt durchaus Anlass, die Zügel straff zu ziehen – und dieser Anlass ist die Defense.

Offensiv sei man noch besser geworden, so Wendt. Defensiv sei es allerdings nach wie vor nur ein „mittelmäßiges Level“. Es ist auch Kopfsache: Wer im Angriff dominiert, schaltet in der Verteidigung vielleicht unbewusst einen Gang zurück, wohlwissen, um eine Antwort nie verlegen zu sein. Wendt ergänzt: „Es hängt auch damit zusammen, wie die Trainer in den Einheiten auf Fehler in der Defense reagieren. Und da hatten wir bis hierhin noch nicht so den Fokus drauf.“

ETB Miners haben Schwerpunkt auf Offensive gelegt

an habe sich bislang vor allem um den Angriff gekümmert – das klingt durchaus ein Stück weit nach Widerspruch zu den Aussagen in der Sommerpause. Denn die Miners hatten immer wieder betont, wie groß die Bedeutung der Verteidigung für diese Spielzeit sei, um sich in diesem Bereich deutlich zu verbessern im Vergleich zur vergangenen Saison. Da hatte man keine Konstanz reinbekommen, die Spiele nun in Hamm und zuletzt gegen Leverkusen II (vor allem das bedeutungslose letzte Viertel) hatten Defizite aufgezeigt.

Trainer Wendt räumt ein: „Wir hatten gehofft, dass allein die verbesserte Athletik in unserem Kader zu einem Fortschritt führt, aber da haben wir uns getäuscht. Aber das ändern wir jetzt. In der vergangenen Saison haben wir zu spät damit angefangen.“

Und so grätschen Wendt und Co. in den Einheiten dazwischen. Die Spannung wird noch mal erhöht. Es wird mitunter laut, es wird mit Strafen gearbeitet, sollten Fehler wiederholt auftreten. Fehler, auf die das Trainerteam in ausführlichen Videoanalysen hingewiesen hat, in denen Systeme verdeutlicht wurden.

ETB Miners treffen in Herten auf angeschlagenen Gastgeber

An diesem Samstag bei den Hertener Löwen (19 Uhr, Rosa-Parks-Gesamtschule) soll ein deutlicher Fortschritt zu sehen sein. Der Gastgeber hatte sich im Vorfeld der Saison Play-off-Chancen ausgerechnet, nach drei Pleiten in den ersten drei Spielen wollen die Löwen nun den Gau verhindern. Gegen „makellose“ Miners, was Hertener Chancen birgt – Stichwort „Gang zurückschalten“.

Doch das Miners-Team hat eben Hausaufgaben mitgebracht, die sie erledigen wollen. „Herten wird alles reinwerfen“, ahnt Lars Wendt. „Dagegen müssen wir uns wehren.“ Hinter dem Einsatz von Alexander Herbort (krank) steht ein Fragezeichen, Marius Behr dürfte noch nicht wieder mit dabei sein. In den Kader zurückkehren wird Noah Westerhaus.

