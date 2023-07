ETB Miners setzen auch künftig auf diesen Teamplayer

Essen. Essener Erstregionalligist hat für kommende Saison mit dem dritten Spieler verlängert. Diese Pluspunkte sprechen für diese Weiterverpflichtung.

Die dritte Kaderstelle bei den ETB Miners ist besetzt und erneut ist es eine Vertragsverlängerung: Müslim Özmeral (22) wird beim Essener Basketball-Erstregionalligisten in die dritte Saison gehen. Eine Personalentscheidung, die auf den ersten Blick vielleicht etwas überraschend kommt vor dem Hintergrund, dass der ETB einen zweiten Anlauf auf die Pro B nehmen will. Im Schnitt nur sechs Minuten stand Özmeral in der Vorsaison auf dem Feld - ohne nennenswerte Statistik gerade in der Offensive.

Es dürften nicht nur, aber vor allem seine Eigenschaften als absoluter Teamplayer gewesen sein, die das Miners-Duo Raphael Wilder (Sportlicher Leiter) und Lars Wendt (Headcoach) dazu bewogen haben, mit dem Guard auch in diese neue ambitionierte Spielzeit zu gehen.

Bei Müslim Özmeral von den ETB Miners stimmt die Einstellung

Wer Özmeral auf der Bank beobachtet hat, wird festgestellt haben, wie sehr er für sein Team gefiebert hat. Dazu kommt, dass mit ihm und seiner professionellen Einstellung auch die Trainingsqualität hoch ist und bleibt, was die gesamte Mannschaft besser macht. „Es gibt kaum einen besseren Teammate als Müslim“, sagt Wilder.

Freilich würde es Özmeral nicht gerecht, ihn allein auf diese Eigenschaft zu beschränken. Dass er gerade defensiv der Mannschaft auch auf dem Feld helfen kann, konnte er sehr wohl zeigen. Es fehlen Konstanz und der nächste Entwicklungsschritt – all das traut man ihm zu. Raphael Wilder stellte ihm in den Gesprächen mehr Einsatzzeiten in Aussicht, in der Hoffnung, dass er sie nutzen möge. Und auch Lars Wendt freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Müslim hat sich kontinuierlich entwickelt, was dazu beigetragen hat, dass er vom 13. Mann in die Playoff-Rotation gerutscht ist. Wir hoffen, dass er an die starken Leistungen anknüpfen kann.“

Bislang haben die Miners bereits Dzemal Selimovic (Center) und Noah Westerhaus (Power Forward) für die neue Spielzeit gebunden.

