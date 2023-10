ETB Miners-Neuzugang: „Ein tolles Gefühl, hier aufzulaufen“

Essen. Erstregionalligist ETB Miners besiegt Citybasket Recklinghausen souverän mit 109:83. Es war ein Abend mit Premieren und schönen Geschichten.

Start-Ziel-Sieg für die ETB Miners: Der Basketball-Erstregionalligist feierte gegen Citybasket Recklinghausen einen ungefährdeten 109:83-Erfolg, es war ein rundum gelungener Abend für die allermeisten der 650 Fans am Hallo. Auch ein Abend der schönen Geschichten. Die von Reik Gäbler beispielsweise, der sich gegen Recklinghausen in der Starting Five wiederfand und in seinen gut 15 Minuten Spielzeit mit einer Unbekümmertheit zu Werke ging, die abfärbte auf das Essener Spiel. Sechs Punkte, vier Rebounds und zwei Assists spiegeln dabei nicht den Einfluss des 19-Jährigen auf das Spiel und seine Agilität wider.

Marius Behr kam nach der kurzfristigen Absage aus Grevenbroich zu seinem Debüt. Und er hatte Zutrauen in seine Aktionen nach langer, langer Schulterverletzung. Das die wichtigste Notiz, sein Spiel ist aber natürlich noch ausbaufähig. Mit ihm gewinnt die beachtliche Tiefe des Miners-Kaders nochmals an Qualität, das wurde jedenfalls schon deutlich.

Hoffnungsvolles Debüt von Tim Troussel bei den ETB Miners

Und auch das zweite Debüt war ein hoffnungsvolles: Center Tim Troussel machte in seinen gut 18 Minuten den plötzlichen Weggang von Bilal Atli vergessen. Er war der erhoffte Störenfried für die gegnerische Offense, war mit seinen langen Armen fast überall, lieferte mit neun Punkten und sechs Rebounds ab. „Es war ein tolles Gefühl, hier aufzulaufen“, so Troussel glücklich. „Die Atmosphäre, auch mit den vielen Kindern hier, ist wirklich klasse. Wir müssen und werden hart arbeiten, um unser Ziel zu erreichen. Wir haben viel zu tun.“

Gerade der letzte Satz wurde von Raphael Wilder mit einem wohlwollenden Nicken quittiert – so etwas hört ein Sportlicher Leiter natürlich gerne. „Seine Einstellung ist top. Und er ist erst eine Woche bei uns.“ Umso erstaunlicher das Zusammenspiel mit seinen neuen Kollegen, der ETB zeigte überhaupt eine starke Teamarbeit an diesem Abend (27 Assists). Und: Tim Troussel nimmt Dzemal Selimovic wichtige Minuten ab.

Dzemal Selimovic von den ETB Miners ist kaum zu stoppen

Auch der schrieb seine Geschichte. Ein Double-Double stand schon zur Pause auf dem Spielberichtsbogen, 24 Punkte, elf Rebounds waren es am Ende – in gerade einmal gut 22 Minuten persönlicher Spielzeit. Der 24-jährige Hüne ist derzeit nicht zu stoppen, er wirkt frisch, durchsetzungsstark, fokussiert. „Überragend“, lobt Headcoach Lars Wendt.

Und so war diese Partie eine klare Angelegenheit, obwohl das Duo Wendt/Wilder den Fokus kurz auf das dritte Viertel lenkte, in dem die Spannung nach dem 60:34-Pausenstand kurzzeitig abgefallen war. „Vielleicht ist das auch normal“, so Wilder ungewöhnlich milde. „Die Jungs haben das ja noch gut gelöst.“

So haben sie gespielt

ETB – Citybasket 109:83 (60:34).

Die Viertel: 26:23, 34:11, 21:26, 28:23.

ETB: Selimovic (24/11 Rebounds), Allen (19/7 Assists), Khartchenkov (12), Andrew (10), Troussel (9/6 Rebounds), Behr (8), Westerhaus (8), Gäbler (6/2 Assists), Özmeral (6), Schneider (5), Herbort (2), Wierig (0/1 Rebound).

