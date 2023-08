ETB Miners nächster Neuzugang: in der Abwehr eine Maschine

Essen. Erstregionalligist ETB Miners verpflichtet Center Bilal Atli von Olpe/Biggesee. Dessen Statistik aus der Vorsaison spricht eindeutige Sprache.

Basketball-Erstregionalligist ETB Miners hat seine Aufstiegsambitionen weiter untermauert: In Bilal Atli sicherten sich die Essener die Dienste eines weiteren Centers, der, schaut man sich die Statistiken allein der vergangenen Saison an, mehr als nur Backup unter den Körben für Dzemal Selimovic sein kann und wohl auch wird.

Der in Syrien geborene EU-Spieler (trotz deutschem Pass) kam beim Absteiger aus Olpe/Biggesee im Schnitt auf 15,9 Punkte pro Spiel, 10,5 Rebounds, 2,7 Assists und 3,6 (!) Blocks. Unvergessen sein Gastspiel mit Olpe in Essen. „Wir hätten beinahe gegen zwei verloren“, hatte Headcoach Lars Wendt damals nach dem schmeichelhaften 91:86 des ETB gegen das Kellerkind zerknirscht zu Protokoll gegeben.

ETB Miners haben schon ihre Erfahrung mit dem Neuzugang gemacht

Einer davon: Atli, der an jenem Abend allein sieben Blocks in die Statistiken eintragen sollte, neben 28 Punkten und elf Rebounds. Raphael Wilder, Sportlicher Leiter der Essener, baut vor allem auch auf diese defensiven Qualitäten. „Er ist ein sehr, sehr guter Verteidiger. Ich kenne ihn sehr lange, er kam als Flüchtling aus Syrien nach Schalke als ich dort war. Aber es hatte zu diesem Zeitpunkt leider nicht gepasst.“

Und Wilder weiter: „Wir haben uns dann aus den Augen verloren, bis ich ihn gegen Biggesee wiedergesehen habe. Und ich freue mich wirklich sehr, ihn jetzt im Kader zu haben.“

Gleichwohl wird Atli noch brauchen, um sich ins Team zu integrieren. In der Sommerpause spielte er in Aleppo (Syrien) Basketball, erst seit Samstagabend ist er in Essen. Die Vertragsgespräche indes dürften schon vor längerer Zeit abgeschlossen gewesen sein, seine späte Ankunft entsprechend wohl auch ein Kompromiss: Nach dem so knapp verpassten Aufstieg blieb nicht viel Zeit, einen Kader zusammenzustellen, der aufsteigen kann.

ETB Miners machen Zugeständnisse in der Vorbereitung

Drei Wochen hatte Wilder sich gegeben – dann meldete er tatsächlich Vollzug. Offensichtlich mit Zugeständnissen auf Kosten der Vorbereitung. Doch wer einen Bilal Atli, auch wenn er erst spät einsteigen kann, bekommen kann, nimmt Rücksicht. Sogar Raphael Wilder, der bekannt dafür ist, in dieser Hinsicht wenig kompromissbereit zu sein. Und so scheint auch nicht mehr ausgeschlossen, dass der Kader weiter verstärkt werden könnte, obwohl die Saison bereits in zwei Wochen startet.

Doch es gibt auch schlechte Nachrichten: Marius Behr, eine Säule des Teams, wird vorerst ausfallen. Der Small Forward, aus Schwelm aus der Pro B gekommen, zog sich in der Vorbereitung eine Bänderverletzung in der Schulter zu und wird voraussichtlich den kompletten September ausfallen. „Dann müssen wir ihn behutsam wieder heranführen, wir werden da kein Risiko eingehen“, betont Wilder.

