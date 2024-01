ETB Miners halten Fans gegen Herten bis zuletzt in Atem

Essen Im Aufstiegskampf der 1. Regionalliga gewinnen ETB Miners ihr Heimspiel gegen Herten 79:71. So analysiert Trainer Wendt die Partie.

Da wurde es am Ende doch noch einmal etwas kribbelig: Basketball-Erstregionalligist ETB Miners feierte zum Restrundenauftakt am Hallo gegen die Hertener Löwen einen 79:71-Erfolg, hatte dabei allerdings am Ende das Heimpublikum unnötigerweise noch einmal auf die Folter gespannt. Mit mehr als 20 Punkten hatte das Team in der zweiten Halbzeit geführt. Ein Vorsprung, der auf unter zehn Punkte zusammenschmelzen sollte – bei noch knapp zwei Minuten auf der Uhr.

„Wir haben unsere Starting Five ein bisschen zu früh heruntergenommen und zu lange draußen gelassen“, analysierte Miners-Headcoach Lars Wendt. Er hob die positive Seite dieser letzten fünf Spielminuten gegen Herten hervor – was freilich leichter fällt mit dem Sieg im Rücken: „Für die Jungs sind solche Minuten wertvolle Erfahrungen.“ Die dazu beitragen sollen, dass sie es beim nächsten Mal besser machen.

Bei ETB Miners verloren - Anhang der Hertener Löwen feiert trotzdem

Gefeiert jedenfalls wurde am Ende der Gegner vom stark vertretenen Löwen-Anhang. Der dezimierte Gegner (ohne Dario Fiorentino) hatte sich in einem eigentlich ungleichen Duell behauptet, gleichwohl lange Zeit wenig bis gar nichts darauf hingedeutet hatte. Die Miners – übrigens ebenfalls stark eingeschränkt, Justin Andrew (Muskelfaserriss) wird einige Wochen ausfallen – legten einen furiosen Start hin, „wie immer“, wie Wendt später zufrieden bemerkte. Ein 13:0-Lauf direkt zu Beginn ließ die Partie zunächst in ruhige Fahrwasser gleiten.

Tim Troussel von den ETB Miners hat sich gegen Hertens David Verhülsdonk behauptet. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

So entspannt war die Lage, dass für lange Zeit der Zahlensalat auf den ETB-Trikots für die meiste Aufregung sorgte. Dzemal Selimovic und Reik Gäbler hatten kurioserweise beide die „32“ auf dem Dress, Physio Lenny Weichsel verwandelte bei Selimovic zunächst mit Tape und „Edding“ die „32“ in eine „22“. Ein Zauber der Marke „künstlerisch wertvoll“ – offenbar aber nicht wertvoll genug: Der Center lief im Durchgang zwei dann aber einfach ohne Nummer auf.

Ein zähes drittes Viertel, das die erste +20-Führung zunächst etwas abgeschmolzen hatte, ließ noch keine Befürchtungen aufkeimen. Die letzten fünf Minuten dann eben schon eher, obwohl die Miners mit einem kleinen Zwischenspurt doch eigentlich alles geklärt hatten. Ein 0:14-Lauf brachte Herten noch einmal ran, wirklich etwas anbrennen ließ der ETB dann aber doch nicht. „Ohne Justin hatten wir offensiv nicht die ganz große Durchschlagskraft“, so Lars Wendt. „Wir müssen daran arbeiten, die guten Starts, die wir in ein Spiel haben, besser zu konservieren und die Spiele nicht so schlampig zu Ende zu bringen. Insgesamt haben wir es aber nicht schlecht gemacht.“

So haben sie gespielt

Miners – Herten 79:71 (43:26).

Die Viertel: 25:13, 18:13, 14:15, 22:30.

Miners: Selimovic (14/10 Rebounds), Troussel (13/8 Rebounds), Allen (12/6 Assists), Schneider (10/5 Assists), Westerhaus (10/4 Rebounds), Behr (7), Bryant (6/9 Rebounds), Herbort (4/6 Rebounds), Khartchenkov (3), Gäbler (0).

