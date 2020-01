ETB Miners haben über den Jahreswechsel neuen Mut gefasst

Ein trostloses Jahr 2019 liegt hinter den Schwarz-Weißen: Es war das Jahr der Insolvenz der Baskets; das Jahr, in dem der Absturz weiter an Geschwindigkeit gewann. Die Erste Regionalliga wird nur Zwischenstation für die neugegründeten Miners sein auf dem Weg nach unten. Das steht praktisch fest. Die Saison ist gelaufen, da dürfte es schwer fallen, die Spannung zu halten.

Die Motivation eines jeden Einzelnen dürfte sich daraus speisen, doch noch auf sich aufmerksam zu machen. Sich für Aufgaben zu empfehlen, die doch anspruchsvoller sind, als die, die sich in der Zweiten Regionalliga stellen werden. Wenn diese Gemengelage dazu dient, dass sich die Miners nicht ohne ein einziges Erfolgserlebnis aus der Liga verabschieden müssen – gerne!

Die Chancen könnten kaum besser stehen

Die Chancen könnten an diesem Samstag kaum besser stehen. Das suggeriert zumindest das Papier. Es ist zu lesen: Die Essener sind um 19 Uhr zu Gast in Hagen-Haspe (Kölner Straße 50), es ist die Partie des Tabellenletzten beim Vorletzten. Vielleicht geht ja tatsächlich was. In Essen hat man über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel versucht, sich frei zu machen, neuen Mut zu fassen, Lust auf Basketball zu schöpfen, so trist die Gegebenheiten derzeit auch sein mögen. Und beim ETB hat man versucht, kleinere Verletzungen und Wehwehchen auszukurieren.

Die Pause, sie hat gut getan. Zunächst einmal. Optimal war sie allerdings nicht, wie Interimscoach Björn Barchmann bemängelte. „Die Vorbereitungszeit auf das Spiel fällt kurz aus, da uns zwischen Weihnachten und Neujahr keine Trainingshalle zur Verfügung stand.“ Barchmann gibt sich kämpferisch: „Wir wollen unseren ersten Saisonsieg feiern und werden alles dafür tun.“ Die Miners treffen indes auf einen Gegner, für den es noch um den Klassenerhalt geht, auch wenn Haspe schon abgeschlagen ist und seit 13 Spielen auf den dritten Saisonsieg wartet.

Für Hagen ein Alles-oder-Nichts-Spiel

Entsprechend engagiert erwartet Björn Barchmann den Kontrahenten. „Für die Hagener ist es ein Alles-oder-Nichts-Spiel.“ Sollte auch gegen Essen kein Sieg gelingen, dürfte es das auch für den SV gewesen sein. Die Miners werden sich wehren müssen – Barchmann steht immerhin der komplette Kader zur Verfügung. Ein kleines Fragezeichen steht allenfalls noch hinter Jari Beckmann, doch selbst er – langzeitverletzt ausgerechnet seit dem Hinspiel gegen Haspe (77:82) – könnte in Hagen für einen Kurzeinsatz bereit stehen und so für die nötige Entlastung der Starting Five sorgen.