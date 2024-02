ETB Miners haben erneut die richtige Taktik gewählt

Essen Erstregionalligist lässt beim klaren Heimsieg gegen Schlusslicht Bonn nichts anbrennen. Das sagt Trainer Wendt zum Spielverlauf.

Basketball-Erstregionalligist ETB Miners bleibt im besten Sinne angespannt: Der Spitzenreiter gab sich nach dem souveränen Erfolg in Recklinghausen nun auch gegen Schlusslicht Telekom Baskets II keine Blöße, das 103:71 war erneut ein „Start-Ziel-Sieg“, so hatte sich Headcoach Lars Wendt auch schon nach der Partie gegen Citybasket geäußert.

Tatsächlich gab es viele Parallelen. Bonn ging mit 3:0 in Führung, der Rest des Spiels wurde in den schwarz-weißen Farben des ETB ausgemalt. Dabei hatte das Team auf Center Dzemal Selimovic (krank) verzichten müssen, zumindest gegen Bonn fiel dieser Verlust aber nicht weiter ins Gewicht. Tim Troussel, Alexander Herbort und Kevin Bryant vertraten ihn mehr als ordentlich, die Mannschaft kompensierte es insgesamt gemeinschaftlich.

Bei den ETB Miners kommen alle Spieler zum Einsatz

Und das ließ sich auch auf dem Spielberichtsbogen ablesen: 30 Assists standen am Ende eingetragen (gegenüber acht der Gäste aus Bonn), fast schon eindrucksvoller war allerdings die Verteilung der Spielminuten: Jeder Spieler kam mindestens auf 15 Minuten, keiner musste länger als 25 Minuten ran. Alle punkteten. „Das Spiel war zur Pause quasi durch mit unseren 60 Punkten. Wir konnten Noah (Westerhaus, Anm. der Redaktion) noch schonen und es hat sich niemand verletzt.“ Keine Frage: Lars Wendt war zufrieden.

Auch die 37 Punkte von Mychael Paulo schmerzten nicht allzu sehr. Ähnlich wie gegen Recklinghausen, als Zachary Hinton den Miners Körbe im Wert von 31 Punkten eingeschenkt hatte, waren es eben in diesen beiden Fällen nur die US-Amerikaner, denen die Essener etwas gestattet hatten. Den Miners war es in beiden Fällen gelungen, die Stars vom restlichen Teil der Mannschaft zu isolieren. „Auch mit 40 Punkten gewinnt dir niemand ein Spiel“, so Lars Wendt. Im Fall von Paulo hätten es trotzdem ein paar Punkte weniger sein dürfen. „Er hat allerdings auch sehr schwierige Würfe getroffen, die wir eigentlich ganz gut verteidigt hatten.“

Ende gut – alles gut. Für Lars Wendt damit höchste Zeit, den Blick schon wieder nach vorne zu richten. Die nächste Aufgabe wartet im WBV-Pokal-Halbfinale, Gegner ist am kommenden Samstag am Hallo (19.30 Uhr) die BBA Hagen, gleichzeitig wohl ärgster Konkurrent im Kampf um den Pro B-Aufstieg. Beide Wettbewerbe sind in diesem Spiel nicht wirklich voneinander zu trennen, wie auch der Miners-Headcoach einräumte: „Natürlich spielt da auch ein bisschen Psychologie mit rein. Wir wollen ins Pokal-Finale und gleichzeitig auch für die Playoffs zeigen, dass gegen uns nichts zu holen sein wird.“ Bestenfalls sind Noah Westerhaus und Dzemal Selimovic wieder mit von der Partie.

So haben sie gespielt

Miners – Bonn II 103:71 (60:40).

Die Viertel: 30:22, 30:18, 21:14, 22:17.

Miners: Allen (24/7 Assists), Andrew (20/6 Assists), Bryant (15/9 Rebounds), Troussel (13/6 Rebounds), Khartchenkov (12), Herbort (6/5 Rebounds), Schneider (6/5 Assists), Gäbler (4/3Rebounds), Behr (3/3 Rebounds), Westerhaus (dnp).

