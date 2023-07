ETB Miners finden nächsten Spieler für den zweiten Anlauf

Essen. Erstregionalligist ETB Miners hat Pro B weiterhin im Visier. Nach Leistungsträger Dzemal Selimovic bleibt nun ein Spieler mit Potenzial in Essen.

Basketball-Erstregionalligist ETB Miners hat die zweite Kaderstelle für die Spielzeit 2023/24 besetzt – Noah Westerhaus bleibt in Essen. Mit der Vertragsverlängerung von Center Dzemal Selimovic hatten die Essener in der vergangenen Woche einen ersten Pflock für die kommende Saison gesetzt.

Westerhaus ist weiter das, was er bei seiner Rückkehr vor einem Jahr ein Stück weit war: eine Wette auf die Zukunft. Mit 6,1 Punkten im Schnitt pro Spiel bei durchschnittlich 19 Minuten auf dem Feld (34,5 Prozent Dreier-Quote) darf man sich beim ETB von dem 25-jährigen Power Forward noch immer mehr erhoffen. Mit Eingewöhnungsproblemen in der Hinrunde hatte Westerhaus in der Rückrunde dann angedeutet, was in ihm steckt. In den Playoffs hatte ihn eine Ellbogenverletzung ausgebremst.

ETB Miners glauben an das Potenzial von Noah Westerhaus

Dass er wieder durchstarten kann, das trauen ihm die Miners zu: „Er ist immer noch jung und hat daher viel Potenzial, noch besser zu werden, agiler, den Korb noch besser zu attackieren“, so Raphael Wilder, Sportlicher Leiter der Miners. Und Headcoach Lars Wendt ergänzt: „Noah war fester Bestandteil unseres Teams in der letzten Saison und wir sind froh, dass er ein weiteres Jahr bei uns dranhängt. Seine Größe gepaart mit dem starken Wurf ist eine gefragte Kombination, die sehr begehrt ist. Er hat sich in der zweiten Hälfte der Saison gesteigert und wir hoffen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt.“

Zuvor hatten die Miners einen absoluten Wunschspieler an sich gebunden. Der 23-jährigen Selimovic ist für das Essener Führungsduo Wendt/Wilder einer der besten Center der Liga (231 Rebounds, elf Punkte im Schnitt in der regulären Saison). „Er ist ein absolut wichtiger Baustein unserer Mannschaft“, sagt Raphael Wilder, für den sich nach dessen Zusage ein klareres Bild abzeichnete, welche Spieler er für einen ambitionierten Kader noch benötigt. Trainingsauftakt ist bereits am 15. Juli.

