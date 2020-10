ETB Miners enttäuschen im Test – Frintrop hofft auf Halle

ETB Miners – SVD 49 Dortmund 67:71. Oha, dieses Spiel dürfte den Druck im Kessel noch einmal deutlich erhöhen: Basketball-Zweitregionalligist und klarer sowie selbsternannter Aufstiegsaspirant ETB Miners musste sich im Test Zweitregionalligist SVD 49 Dortmund (Staffel 2) 67:71 geschlagen geben, Trainer Dragan Torbica und Raphael Wilder, Sportlicher Leiter der Essener, reagierten verschnupft auf die dargebotene Leistung. „Es hat nichts gepasst, weder offensiv noch defensiv, das war einfach katastrophal“, so Raphael Wilder bedient.

Die Trefferquoten der Miners waren katastrophal

Katastrophal waren auch die Trefferquoten, doch darauf kam es Wilder noch nicht einmal an. „Dass man an einem Abend nicht trifft, das kommt in jeder Liga der Welt vor. Aber der Rest muss stimmen, Einsatz und Willen. Das war nicht der Fall – und das geht nicht.“ Im besten Fall versteht es die Mannschaft als Weckruf – denn wer aufsteigen will, darf sich während der Saison kaum Ausrutscher erlauben. Bis zum ersten TippOff ist Raphael Wilder noch einmal gefordert: Der Sportliche Leiter will und muss einen Ersatz für Michael Möbes finden. Das ETB-Urgestein hatte die Miners gebeten, aus beruflichen Gründen kürzer treten zu dürfen. Möbes wird jetzt in der Oberliga zum Einsatz kommen.

Defekte Korbanlage soll bald repariert sein

Adler Union Frintrop: Ohne Test verging das Wochenende in Frintrop, die Partie in Waltrop war zu großen Verletzungssorgen zum Opfer gefallen (wir berichteten). Der nächste Versuch, die Leistungsfähigkeit zu überprüfen, soll am kommenden Sonntag beim Oberligisten TV Jahn Königshardt unternommen werden. Derweil hofft Adler Union auf die Reparatur der defekten Korbanlage in der Sporthalle Bockmühle – die Arbeiten sollen in den Herbstferien abgeschlossen werden.