ETB Miners: Das ist der starke Konkurrent im Aufstiegskampf

Die Regionalliga-Basketballer der ETB Miners sind zurück in der Erfolgsspur: Der überraschenden Pleite in Herten waren die Essener bereits mit einem Sieg im WBV-Pokal gegen Grevenbroich begegnet, auch in der Meisterschaft räumte das Team erst einmal Zweifel beiseite. Gegen den nach wie vor nicht kompletten DTV Basketball Köln feierte der ETB am Hallo einen ungefährdeten 95:63-Sieg.

Einem wilden ersten Viertel ohne Defense auf beiden Seiten folgten drei Viertel, in denen die Miners die komplette Kontrolle hatten. Vor allem eben auch in der Verteidigung – angemahnte Baustelle der noch jungen Saison – überzeugte die Mannschaft auf ganzer Linie. 37 zugelassene Punkte in 30 Minuten sprechen eine deutliche Sprache, „das war wirklich richtig gut“, befand auch Headcoach Lars Wendt zufrieden.

Konkurrent für die ETB Miners kristallisiert sich heraus

Erneut wartete mit gleich sechs Akteuren ein großer Teil des Teams mit zweistelligen Effektivitätswerten auf. Auch die Tatsache, dass Wendt allen seinen Jungs Einsatzminuten bescherte, sorgte für keinen Bruch im Spiel. Stark: Noah Westerhaus, der mit 14 Punkten und neun Rebounds nur knapp an einem Double-Double vorbeischrammte.

Alles bestens also, könnte man meinen. Doch die Abreise von Center Bilal Atli beschäftigt die Miners. Ein temporärer Ausfall wäre zu verkraften. Doch in Essen geht man wohl mittlerweile eher davon aus, dass Atli nicht mehr zurückkommt. „Es sieht im Moment nicht danach aus“, bestätigte Wendt. Die Suche nach einem Ersatz läuft. Doch mit Blick auf eine enorm starke BBA Hagen, die sich eindeutig als Hauptkonkurrent im Kampf um den Aufstieg herauskristallisiert, muss der „Schuss“ sitzen – muss ein Nachfolger Atli mindestens gleichwertig ersetzen.

Hagen scheint das Maß aller Dinge zu sein, steht mit blütenweißer Weste an der Tabellenspitze und hat mit Vyautas Nedzinskas eine weitere Alternative im Kader dazugewonnen. Auch in Münster nun beim bis dahin ebenfalls ungeschlagenen UBC II gelang ein starker und vor allem erfolgreicher Auftritt (101:82). „Es sind zwei gleichwertige Teams, offensiv wie defensiv“, so Lars Wendt. „Ein junges, athletisches Team. Es gibt aber für uns keinen Grund, mit unserem Plus an Erfahrung vor irgendwem Angst zu haben.“

Für diese Erfahrung soll dann auch Marius Behr sorgen. Er hat seine Schulterverletzung auskuriert und steigt in dieser Woche vollumfänglich ins Training ein.

So haben sie gespielt

Miners – DTV Köln 95:63 (52:39).

Viertel: 34:26, 18:13, 24:14, 19:10.

Miners: Andrew (19/4Assists), Khartchenkov (17), Westerhaus (14/9 Rebounds), Allen (13), Selimovic (12/11 Rebounds), Herbort (8/4 Rebounds), Schneider (6/9 Rebounds), Gäbler (6/2 Assists), Özmeral (0), Wierig (0).

