Fußball in Essen ETB Schwarz-Weiß: Noel Futkeu spielt bei Twente mit - das sagt Enschedes Coach

Essen. Dass ETB-Stürmer Noel Futkeu höher als Oberliga spielen kann, ist kein Geheimnis. Nun durfte er sich bei Twente beweisen. So schlug er sich.

Der niederländische Erstligist Twente Enschede hat am Mittwoch gegen den VfL Bochum getestet, 0:1 ging das Spiel aus – mittendrin: Noel Futkeu vom ETB Schwarz-Weiß. Der 20-Jährige spielt beim Essener Oberligisten eine Fabel-Saison, hat schon 28 Tore in 27 Spielen erzielt, dazu sieben Treffer vorbereitet. Klar, so empfiehlt man sich für höhere Aufgaben.

Beim Tabellenfünften der niederländischen Eredivisie durfte er eine Halbzeit mitspielen – er hat einen guten Eindruck hinterlassen, wie Ron Jans, Twentes Trainer, erzählt. „Ich muss sagen, dass er in der ersten Halbzeit einen frischen Eindruck hinterlassen hat“, sagt er.

Noel Futkeu bei Twente Enschede: „Hat für beide funktioniert“

Und weiter: „Er kommt vom Scouting und sie haben gefragt, ob er ein halbes Spiel spielen könnte. Normalerweise mag ich das nicht so sehr, aber wir können Spieler jetzt sehr gut gebrauchen.“ Zwei Akteure, darunter der Alt-Internationale Ricky van Wolfswinkel, durften sich dafür ausruhen. „Das hat für beide Seiten sehr gut funktioniert.“

Es war nicht der einzige Einsatz von Futkeu – abends spielte er noch in der Oberliga beim Duell zwischen dem TVD Velbert und Schwarz-Weiß. Die Essener verloren 0:1, für den Goalgetter dürfte es trotzdem ein rundum gelungener Tag gewesen sein.

"So wie er sich bei uns geschlagen, konnten Karls Weiß und ich ihm diese Chance nicht verbauen, obwohl wir am Abend noch unser Spiel hatten", sagt Damian Apfeld, ETB-Trainer, gegenüber unserer Redaktion.

Noel Futkeu startete beim ETB durch

Dass Noel Futkeu den Uhlenkrug in diesem Sommer verlassen wird, dürfte inzwischen feststehen. Längst haben viele Klubs die Fühler nach dem Top-Talent ausgestreckt, darunter nach unseren Informationen auch der 1. FC Magdeburg. Der Essener wurde beim ETB ausgebildet, ging dann ins Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen und schaffte dort den Sprung zur ersten Mannschaft.

Die Hafenstraße verließ er im Januar 2021, er ging zum 1. FC Köln II, setzte sich dort aber nicht durch, ehe er seine zweite Chance nutzte und in dieser Saison beim ETB Schwarz-Weiß durchstartete. (mit helm).

