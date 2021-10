Essener Wohnbau Rockets können auf Platz eins klettern

Essen. In der Skaterhockey-Bundesliga endet Vorrunde an diesem Wochenende. Die Rockets sind zu Gast in Iserlohn. Dort hat der Gastgeber nur ein Ziel.

Der letzte Hauptrundenspieltag in der Skaterhockey Bundesliga steht an: Die Wohnbau Rockets reisen am Samstag zu den zweitplatzierten Samurai Iserlohn (19.30 Uhr, Heidehalle). Die „Raketen“ konnten sich bereits am vergangenen Wochenende durch den 16:2-Heimerfolg gegen Unitas Berlin für das Halbfinale qualifizieren.

Mit einem Sieg in Iserlohn würden sie sich die Pole-Position der Gruppe A sichern und damit den vermeintlich leichteren Gegner, den Tabellenzweiten der Gruppe B, fürs Halbfinale zugeteilt bekommen.

Für die Gastgeber steht dagegen noch einiges auf dem Spiel: Gewinnen die Samurai Iserlohn die Partie, würden sie sich ebenfalls für die Endrunde qualifizieren. Doch verlieren sie die Partie gegen Essen, würden man aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs mit den Duisburg Ducks automatisch auf den dritten Tabellenplatz abrutschen und die Ducks hätten ihrerseits das Halbfinale sicher.

Wohnbau Rockets spüren zum Abschluss wenig Druck

„Wir haben diese Woche schon einige nette Nachrichten aus Duisburg bekommen“, schmunzelt Rockets-Chef Thomas Böttcher. Die Hockeyskater aus Frohnhausen wollen der Konstellation zwischen Iserlohn und Duisburg allerdings nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Der Druck liege bei den Hausherren, so Böttcher, „aber Fakt ist natürlich, dass wir genauso wie immer auch dieses Spiel gewinnen wollen.“

Die drei Punkte aus Iserlohn zu entführen, dürfte allerdings nicht leicht werden. Fabian Lenz und Lars Wegener fallen nach wie vor verletzt aus, Joachim Koenning befindet sich noch im Urlaub und auch Benedikt Hüsken wird nicht dabei sein können. „Wir fahren mit unserem letzten Aufgebot nach Iserlohn“, meint Böttcher. Hinzu kommt, dass sich die Rockets in den letzten Jahren auf dem kleinen Spielfeld in der Heidehalle oft schwergetan haben.

Team mit Spielern aus zweiter Mannschaft aufgefüllt

Doch egal wie das Spiel ausgeht: Böttcher ist jetzt schon stolz auf seine Mannschaft, auch wenn das große Ziel, die deutsche Meisterschaft zu verteidigen, noch lange nicht erreicht ist. „Dafür, dass wir den Kader in den vergangenen Spielen oft nur mit Spielern der zweiten Mannschaft aufgefüllt haben, ist es eine große Überraschung, dass wir uns für die Endrunde qualifiziert haben.“ In Iserlohn wollen die „Raketen“ die starke Hauptrunde mit dem nächsten Sieg veredeln und weiteres Selbstvertrauen sammeln.

