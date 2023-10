Essener Triathletinnen mit sensationellen Finishs auf Hawaii

Essen. Isabelle Hüsken wurde in ihrer Altersklasse 61., noch besser lief es für Mareike Eißmann, die in der AK40 einen Platz unter den Top 20 schaffte.

Der Traum jeder Triathletin und jedes Triathleten wurde an diesem Wochenende für über 2000 Frauen – die Männer waren in diesem Jahr bei ihrer Weltmeisterschaft in Nizza gestartet – in Kailua Kona, dem Mekka des Langdistanz-Triathlons, wahr. Hier konnten sie sich mit den Weltbesten messen, von den Profis wie der Siegerin Lucy Charles-Barclay oder den deutschen Podestplatzierten Anne Haug und Laura Phillip bis zur Altersklasse der über 70-jährigen.

Für den TRC Essen 84 waren Isabelle Hüsken und Mareike Eißmann am Start, beide waren nicht ohne Schwierigkeiten auf die Insel gereist. Während Hüsken sich bereits für die Austragung im letzten Jahr qualifiziert hatte, dann aber aufgrund einer Corona-Infektion nicht starten konnte, sicherte sich Eißmann den Startplatz beim Ironman in Hamburg.

Im Wasser setzte Isabelle Hüsken Akzente

Dies geschah beinahe unverhofft und so mussten die Pläne kurzfristig angepasst werden und aufgrund einiger Begleiterscheinungen war eine optimale Vorbereitung genauso schwierig wie für Hüsken, deren Saison insgesamt nicht reibungslos verlief. Umso glücklicher waren beide, als es im Morgengrauen in der Bucht von Kona endlich losging auf die 3,86 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen.

Im Wasser setzte die exzellente Schwimmerin Hüsken erwartungsgemäß Akzente, in 56:30 min war sie nicht nur Viertschnellste in der AK30, sondern ließ als 34. gesamt auch diverse Profis hinter sich. Aber auch Eißmann zeigte in ihrer ungeliebten Disziplin, zudem noch ohne Neoprenanzug im Freiwasser, in 1.14 Stunden eine ausgezeichnete Leistung.

Ein ungewolltes Fernduell auf dem Radkurs

Auf dem eintönigen und durch Höhenmeter, behindernde Winde und hohe Temperaturen schwierigen Radkurs lieferten sich beide ungewollt ein Fernduell, obwohl sie durch unterschiedliche Start- und Schwimmzeiten immer etwa eine halbe Stunde auseinander lagen, fuhren sie fast alle Splits in einem nahezu gleichen Tempo, so dass sie ihre Räder nach 5.26 Stunden (Eißmann) und 5.30 Stunden (Hüsken) wieder in die Wechselzone schieben konnten.

Der Marathon ist bei jeder Langdistanz nicht nur die entscheidende, sondern in fast allen Fällen auch anspruchsvollste Disziplin, bei der Weltmeisterschaft kommen neben der Hitze und Einsamkeit wie auf der Radstrecke giftige Steigungen und viele Höhenmeter hinzu, die Begriffe Palani Road, Natural Energy Lab oder auch der abschließende Ali´i Drive sind klangvolle Namen, die in der Szene jeder Athletin und jedem Athleten ein Begriff sind.

Mareike Eißmann glänzte in ihrer Spezialdisziplin

Um dies genießen zu können, mussten beide noch einmal das Herz in beide Hände nehmen und alles aus sich herausholen. Besonders Eißmann konnte in ihrer Spezialdisziplin glänzen, in 3.28 Stunden lief sie die unglaublich siebtbeste Zeit ihrer Altersklasse und weltweit die 71., Hüsken musste den Bedingungen und der etwas schwierigen Vorbereitung Tribut zollen, lief den Marathon aber dennoch in 4.17 Stunden und finishte nach 10.55 Stunden, was in der AK30 den 61. und in der Gesamtwertung den 274. Rang bedeutete. Eißmann machte durch die sensationelle Laufleistung noch dutzende Plätze gut, für sie stand nach 10.21 Stunden ein herausragender 15. Rang in der AK40 und ein 128. im Gesamteinlauf.

