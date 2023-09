Essener Tennisdamen überstehen den Hitzetest erfolgreich

Essen. Die Etuf Damen 60 und TC Bredeney Damen 40 gewannen am Wochenende die Deutschen Vereinsmeisterschaften zum wiederholten Male. TCB in Esslingen.

Essens Tennisdamen haben am Wochenende den Hitzetest bestanden: Die Damen 60 vom Etuf sowie die Damen 40 des TC Bredeney schmücken sich auch in diesem Jahr wieder mit dem Titelgewinn bei den Deutschen Vereinsmeisterschaften.

Zumindest den Etuf-Damen um Mannschaftsführerin Sabine Schmitz, die nach überstandener Erkrankung nicht eingreifen musste, blieben die Reisestrapazen erspart. Auf der eigenen Anlage am Baldeneysee zeigten sie sich makellos und blieben an beiden Turniertagen ohne jeden Verlustpunkt. Dem klaren 6:0-Sieg im Halbfinale - die Doppel wurden aufgrund der Hitze nicht mehr gespielt - über den TSV Siegsdorf folgte ein 4:0 im Endspiel über den großen Rivalen TC Blau-Weiss Berlin.

Nur Luisa Gouveia musste Gegnerin gratulieren

Dabei musste nur die Portugiesin Luisa Gouveia an Position drei gegen Christina Marquardt beim 2:6, 6:1, 10:4 in den Matchtiebreak gehen. Die US-Amerikanerin Carolyn Nichols (6:0, 6:0), die Niederländerin Carole de Bruin (6:4, 6:2), Ex-Frau des Boris-Becker-Bezwingers Michiel Schapers sowie Reinhilde Adams (6:2, 6:2) feierten im Finale glatte Zweisatz-Erfolge. Es war der zweite DM-Erfolg bei den 60ern für die Essenerinnen, nachdem man zuvor sieben Mal bei den 50ern erfolgreich gewesen war. Zum Team gehören auch noch die Niederländerin Karien Theeuwes sowie Gabi Gröll-Dinu.

Bessere Kondition gab für Etuf-Damen den Ausschlag

„Am Ende sprach die bessere Kondition für unser international hochkarätig besetztes Team. Es war ein großartiges Wochenende für uns, zumal auch das Wetter mitgespielt hat“, freute sich TVN-Präsidentin Sabine Schmitz und versprach, dass das erfolgreiche Team auch im kommenden Jahr in dieser Besetzung an den Start gehen wird. Doch zuvor stehen erst einmal die Senioren-Weltmeisterschaften auf Mallorca an (ab 7. Oktober), bei denen die Etuf-Damen sicherlich eine gewichtige Rolle spielen werden.

Die Damen 40 des TC Bredeney hatten für ihren Finalerfolg im 34 Grad heißen Esslingen am Neckar etwas mehr zu kämpfen. Nachdem der 5:4-Erfolg im Halbfinale gegen die Gastgeberinnen bereits nach dem 5:1-Zwischenstand im Einzel feststand, ersparten sich die Bredeneyerinnen die Doppel. Nur Iris Brembt-Liesenberg (1:6, 3:6) musste an Vier ihrer Gegnerin Jessica Goebel gratulieren, der Rest hielt sich schadlos.

Im Finale gegen den TC Gauting musste der TCB nach 4:2-Zwischenstand doch noch im Doppel ran, die Niederländerin Annemiek Wissink (2:6, 2:6) und Brembt-Liesenberg (5:7, 1:6) verloren ihre Einzelpartien. Aber als die überragende Sara Aretz und ihre Partnerin Shabnam Siddiqi-El Hatri den entscheidenden fünften Punkt eingefahren hatten, konnte die Party beginnen. Wobei sie sich in Grenzen hielt: „Uns stand bei der Hitze noch eine sechsstündige Rückfahrt bevor, da mussten wir mit den Kräften haushalten“, wusste Sportmanager Torsten Rekasch zu berichten.

Letzter Auftritt für die TCB-Damen

Für die erfolgsverwöhnten TCB-Damen war es der letzte Auftritt in dieser Konstellation in der 40er Altersklasse, sie werden im nächsten Jahr bei den 50ern antreten. „Bis auf eine Ausnahme sind alle über 50, wir werden bei den Damen 40 eine neue schlagkräftige Mannschaft aufbauen“, verspricht Rekasch.

