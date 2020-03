Essener Rolling Bears im „Endspiel“ gegen Verfolger Köln

Essen. Die „Bären“ wähnten sich schon in den Aufstieg-Playoffs, doch dann patzten sie zweimal in Folge. Gastgeber müssen zu Hause gewinnen.

Show-down an der Katzenbruchstraße: Am letzten Spieltag der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga Nord empfangen die Zweitplatzierten Hot Rolling Bears am kommenden Sonntag (15 Uhr) in der Halle des Nordost-Gymnasiums den direkten Verfolger RBC Köln 99ers. Für beide Teams geht es praktisch um alles: Wer gewinnt bekommt den ersehnten zweiten Playoff-Platz für die Aufstiegsrelegation.

Ein Drehbuch hätte es nicht besser und spannender vorschreiben können. Bis zum 10. Spieltag lief es für die Essener nahezu optimal, die Bears rollten von Sieg zu Sieg und schienen uneinholbar auf die Playoffs zuzusteuern. Dann folgte die erste Niederlage gegen den BBC Münsterland und direkt die nächste gegen die Baskets aus Rahden.

Wer gewinnt, steht verdient in der Aufstiegsrunde

Am vorletzten Spieltag hatten es die Essener in der Hand, doch die Nerven lagen blank gegen einen vermeintlich leichten Gegner. Hannover jubelte und vermieste den Essenern ordentlich die Show. Eine allerletzte Chance bleibt den Bären also jetzt, um wie in der vergangenen Saison in die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga einzuziehen.

Dazu müssen sie die Domstädter besiegen und den Acht-Punkte-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. Gelingt dies nicht, holen sich die zuletzt stark aufspielenden Kölner den heiß begehrten Playoff-Platz. Bears-Trainer Markus Pungercar bewertet die brisante Ausgangslage nüchtern: „Im Prinzip ist die Formel ganz einfach. Die Mannschaft, die Sonntag eine herausragende Leistung liefert, zieht verdient in die Playoffs ein. Ich hoffe natürlich, dass wir das sind.“