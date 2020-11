Essener Profi Lukas Kleckers triumphiert über Weltmeister

Snooker zählt in Deutschland zu Sportarten, die zwar eine veritable Anhängerschaft haben, aber keinen wirklichen Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung. Und deshalb wissen wohl auch nur Insider, dass in Essen eine nationale Hochburg dieser Disziplin steht.

Der SC 147 Essen spielt in der Bundesliga - wenn wieder gespielt werden darf - und war schon dreimal Deutscher Mannschaftsmeister. Auch Lukas Kleckers (24) spielte für diesen Klub und zählt zur nationalen Elite. 2013 und 2019 war er Deutschlands Bester und versucht sich seit drei Jahren im Profigeschäft. Ein hartes Stück Arbeit für den jungen Mann in dieser von Briten und Chinesen dominierten Disziplin.

Im ersten Frame noch zurückgelegen

Doch jüngst sorgte Kleckers auf der World Tour für Furore. Bei den Nordirland Open in Milton Keynes, mit einem Preisgeld von insgesamt rund 80.000 Euro dotiert, gelang ihm eine Sensation, als er in der zweiten Runde den dreimaligen Weltmeister Mark Selby deutlich mit 4:0 ausschaltete und in das Feld der letzten 32 einzog. Nicht etwas mit viel Dusel, sondern Kleckers war dem englischen Top-Spieler überlegen und spielte Breaks von 88, 79, 63 sowie 52 Punkten. Im letzten Frame holte Kleckers gar ein 131:0. Außergewöhnlich für einen Spieler, der noch nicht einmal unter den Top-100 in der Welt rangiert.

Im ersten Frame hatte Kleckers schon klar hinten gelegen, alles schien den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch der Essener war nicht entmutigt, suchte beharrlich seine Chance und gewann noch mit 69:62.

Wohl die beste Leistung in der bisherigen Karriere

Dann drehte der Deutsche richtig auf. „Danach spielte ich sehr gut und ließ ihm in den nächsten drei Frames nur sehr wenig Chancen“, schilderte der Sieger. „Es war wohl eine meiner besten Leistungen überhaupt bisher.“ Und allein das Erreichen der Runde der letzten 32 zählt zu den größten Erfolgen in seiner Karriere.

Bereits in der ersten Runde hatte Kleckers eine starke Vorstellung geboten und deutlich mit 4:1 gegen den Chinesen Chang Bingyu (China) gewonnen. Dass es aber in der Weltklasse weiterhin schwer sein wird für ihn, sich zu behaupten, zeigte das Achtelfinale, wo Lukas Kleckers gegen Chinesen Zhao Xintong (29. der Weltrangliste) nach einem 0:4 ausschied.