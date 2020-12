Essener Patrick Korte will Revanche für einzige Niederlage

Jetzt klappt es also doch noch in diesem Jahr mit einem Kampf. Der Essener Profi-Boxer Patrick Korte (36) wird am Samstag, 19. Dezember, in den Ring steigen. Seine Fangemeinde oder überhaupt die Anhänger des Faustkampfes werden dann allerdings - wie man so schön sagt - in die Röhre schauen. Das Box-Event im Essener Chorforum (laut Angabe des Veranstalters) wird aufgrund der Corona-Auflagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, aber sie darf immerhin stattfinden, weil es sich ja um professionellen Sport handelt. Statt voller Ränge wird es nun in verschiedenen Internet-Portalen einen Livestream von den Kämpfen geben.

In diesem Jahres war Korte von der Corona-Pandemie ausgebremst worden. Sein Auftritt im März im Stadion Essen wurde ebenso wie der im Juni im Düsseldorfer Autokino abgesagt . Nun kommt der Essener Schwergewichtler aber doch noch 2020 zu seinem 18. Profikampf. Und da geht es für ihn vor allem auch um ganz viel Ehre, denn der Gegner heißt Andrei Mazanik.

Zuschauer waren nach Niederschlag entsetzt

Gegen den Weißrussen hatte Korte im März 2018 am Hallo seine bisher einzige Niederlage kassiert, und die war auch noch verdammt schmerzhaft. Es ging damals um die Internationale Deutsche Meisterschaft der GBA. Das Publikum war ganz auf einen Sieg des Lokalmatadoren eingestellt, doch hinauf zum Karriere-Höhepunkt strauchelte der Kämpfer aus Borbeck. Mazanik ließ den übermotivierten Essener in der Anfangsphase gewähren, Korte tobte sich aus, verlor komplett seine Linie und wurde in der zweiten Runde eiskalt von seinem routinierten Widersacher auf die Bretter geschickt. 2700 Zuschauer waren entsetzt.

Tim Vößing und Trainer Sebastian Tlatlik Foto: Boxing Industry

Nun also die Revanche. „Patrick hatte in der Zwischenzeit auch Angebote aus dem Ausland, doch dieser Kampf liegt ihm noch am Herzen“, sagt sein Trainer Sebastian Tlatlik vom Gym „Boxing Industry“, das auch Ausrichter dieses Kampftages ist. 2021 werde sich sein Schützling dann um die internationale Karriere kümmern .

Tim Vößing holt Titel in seinem dritten Profi-Kampf

Von der Revanche zu einer Titelverteidigung. Tim Vößing (22), ebenfalls von „Boxing Industry“ betreut, wird einen Kampf im Cruisergewicht (bis 90,7 kg) bestreiten, bei dem es um den deutschen Meistertitel der Junioren geht. Den holte sich Vößing im März in Wuppertal gleich bei seinem dritten Profi-Kampf. Dort besiegte er Dominik Tietz (Mülheim) nach Punkten. Und Tietz wird ihm auch am 19. Dezember gegenüberstehen.