Essener Oberligist Schonnebeck holt Torjäger aus Steele

Fußball-Oberligist Spvg. Schonnebeck meldet den zweiten Zugang für die kommende Saison. Daniel Schröder (25) wechselt vom Landesligisten SpVgg. Steele zum Schetters Busch. Der Linksfuß rangiert derzeit mit 17 Treffern (19 Spiele) an Position fünf in der Landesliga-Torschützenliste.

Für Steele erzielte Schröder in der vergangenen Spielzeit 21 Toren (29 Spiele) und war damit maßgeblich am Aufstieg beteiligt. „Wir haben Daniel mehrfach beobachtet und in einer Trainingswoche bei uns hat er einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Daher sind wir uns sicher, dass er den Sprung in die Oberliga schaffen wird“, sagt Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies.

Gute Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen

Auch der Sportliche Leiter Christian Leben ist von Schröder überzeugt: „Daniel ist ein Mittelstürmer mit einem guten Gefühl für den Raum, der aus unterschiedlichen Positionen torgefährlich werden kann, aber auch gerne mal auf der Abseitslinie lauert und dann sein Tempo zu seinem Vorteil ausnutzt. Seine Torquote spricht für ihn.“

Leben dankt in Zuge der Entscheidung auch der SpVgg. Steele für die gute Zusammenarbeit: Der Wechsel ist ein erster Schritt in Richtung einer engeren Kooperation beider Vereine.“