Essener Legende Gustel Oberscheidt starb mit 93 Jahren

Essen. Essener vom SC Phönix gehörte zur „Feldhandball-Dynastie“ der Familie Oberscheidt und war auf dem Feld einer der Besten in Deutschland.

Handball-Legende Gustel Oberscheidt ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Er gehörte zur „Feldhandball-Dynastie“ der Familie Oberscheidt gemeinsam mit seinem Bruder Heinz und dem Neffen Heinz, seiner Zeit einer der besten deutschen Hallenhandballer.

Obwohl Gustel Oberscheidt von einigen Vereinen stark umworben wurde, darunter auch vom damaligen deutschen Meister RSV Mülheim, blieb er dem SC Phönix in Frohnhausen treu, der in der höchsten Spielklasse spielte. Nachdem sich der Handball vom Großfeld verabschiedet hatte, spielte der Essener beim SCP noch in diversen Teams.

Neffe Heinz erinnert sich: „Er war einer der besten deutschen Linksaußen. Nach der aktiven Zeit widmete er sich zusammen mit meinem Vater der Jugendarbeit. Unter ihm wurde ich mit der B-Jugend Westdeutscher Meister.“