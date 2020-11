Essener Berkay Sen gewinnt an den Ringen DM-Bronze

Essen. Der Essener Berkay Sen, der lange am Stützpunkt in Mülheim trainiert hat, hat bei den deutschen Junioren Meisterschaften Bronze gewonnen.

Bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Gerätturnen in Schwäbisch Gmünd war Berkay Sen vom TB Essen-Altendorf der erfolgreichste Teilnehmer aus NRW . Hatte er im vergangenen Jahr noch das Treppchen bei der DM in München verpasst, so gewann er diesmal die Bronzemedaille an den Ringen.

Bei den Gerätefinals Boden, Sprung und Reck, für die er sich bei diesem Mehrkampf ebenfalls qualifiziert hatte, erreichte er jeweils den vierten Rang. In der Mehrkampfwertung kam er als Neunter unter die Top Ten der Altersklasse 15-16.

Das Talent des Esseners wurde früh entdeckt

Sen wurde mit fünf Jahren Mitglied bei TB Altendorf und zeigte schnell außergewöhnliches Talent, so dass er bereits nach einem Jahr Vereinszugehörigkeit in die Obhut der KTV Ruhr-West gestellt wurde . Im Landesleistungsstützpunkt der Kunstturner in Mülheim kümmerte sich Cheftrainer József Kakuk, selbst ehemaliger ungarischer Nationalturner, um die Förderung des jungen Turners.

Berkay Sen trainierte zusammen mit seinen Vereinsfreunden André Sauerborn und Artur Sahakyan und hatte bald erste große Erfolge auf Landes- und Bundesebene. Seit zwei Jahren wird Sen nun sehr erfolgreich im TZ Bochum von Trainer Shalva Dalakisvilli, einem ehemaligen ukrainischen Nationalturner, betreut. Der Wechsel hatte organisatorische Gründe, da der Anfahrtsweg günstiger ist für das Talent. Außerdem kooperieren seit langem die KTV Ruhr-West und das Zentrum Bochum miteinander.

Berkay Sen turnt schon in der Bundesliga

Sein wöchentliches Trainingspensum absolviert Berkay Sen mit Früh- und Nachmittagstraining in Abstimmung mit seinem Gymnasium in Katernberg. Er ist bereits Bundesligaturner und Mitglied im Bundeskader der Turner im Deutschen Turnerbund. Selbst der Bundestrainer hat den jungen Essener bei seinem Kader-Lehrgängen im Bundesleistungszentrum Kienbaum schon sehr positiv beurteilt.

