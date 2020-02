Essen. Essener Rollstuhlbasketballer leisten sich zweite Niederlage in Folge. Vorsitzender Berger sieht nach dieser Leistung sogar Play-offs in Gefahr.

Essener Bears verlieren nach indiskutabler Leistung Führung

Die Enttäuschung sitzt tief. Die Hot Rolling Bears haben in der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga ihr Heimspiel gegen die Baskets 96 Rahden II hochverdient mit 44:60 (8:15, 15:13, 8:19, 13:13) verloren und sind von der Tabellenspitze gerutscht. Neuer Tabellenführer ist BBC Münsterland aus Warendorf, bei dem die Essener eine Woche zuvor mit 48:66 untergegangen waren. Am kommenden Samstag (15 Uhr) empfangen die Bears die Ahorn Panther Paderborn an der Katzenbruchstraße.

Die Gastgeber waren von Beginn an von der Rolle. Fast vier Minute dauerte es, bis sie die ersten Punkte erzielten. Rahden lag bis dahin bereits mit 7:0 in Führung und gab sich auch bis zur ersten Viertelpause (15:8) kaum eine Blöße.

Hannfrieder Briel sendet ein Lebenszeichen

Das zweiten Viertel konnten die Essener zunächst ausgeglichen gestalten. Sie leisteten sich jedoch schon bald wieder naive Fehler, so dass Rahden zu leichten Korberfolgen kam. In der Mitte des Spielabschnittes lagen die Essener fast aussichtslos mit 12:24 zurück. Neun Punkte in Folge durch Center Hannfrieder Briel waren aber immerhin ein Lebenszeichen und sorgten für den 23:28-Pausenstand.

Doch die vagen Hoffnungen waren schnell wieder dahin. Die Essener kamen völlig kraft- und mutlos aus der Kabine und wurden weiterhin für jeden Fehler eiskalt bestraft. Das dritte Viertel gaben die Bears mit 8:19 (31:47) ab, so dass der Gast den deutlichen Vorsprung in den abschließenden zehn Minuten nur noch routiniert zu verwalten brauchten.

Präsident Berger sieht sogar Platz zwei in Gefahr

Bears-Präsident Ronny Berger musste ordentlich durchschnaufen nach der ernüchternden Niederlage: „Vier Spiele in 2020, zwei erwartete Erfolge gegen Hamburg und Osnabrück und zwei derbe Klatschen gegen Warendorf und Rahden, so haben wir uns das nicht vorgestellt“, klagte er. „Ich bin sehr enttäuscht, wie wir uns in den letzten Wochen präsentiert haben und hoffe, dass das Team nun endlich zu alter Stärke zurückfindet. Mit einer solchen Leistung werden wir auch den zweiten Tabellenplatz hergeben und nicht in die Playoffs kommen.”

Punkte Bears: Briel (16), Vlaanderen (12), Schaake (6), Arts (4), Rundholz (4), Biswane (2), Hillmann, Kilic, Mitschke.