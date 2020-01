Essen. In der 2. Volleyball-Bundesliga steht für die Essener Mannschaften der Klassenerhalt auf dem Spiel: VV Humann und VC Allbau brauchen Punkte.

Essen: Zweitligist Humann bleibt im Abstiegskampf gelassen

Die Situation für VV Humann ist nicht angenehm - gelinde ausgedrückt. Der Volleyball-Zweitligist aus der Wolfskuhle ist trotz guten Saisonstarts nach sechs Niederlage in Folge ans Ende der Tabelle gerutscht. Man hatte mit Problemen gerechnet, aber allmählich nimmt die Negativserie Formen an. Einziger Trumpf: Die Essener haben mindestens zwei Spiele weniger ausgetragen als die Konkurrenz.

VVH-Trainer Jens Bräkling wirkt vor dem Heimspiel an diesem Samstag gegen den Tabellenvierten FC Schüttorf noch relativ entspannt (20 Uhr, Am Hallo). „Auch Schüttorf ist keine Mannschaft, die wir zwingend schlagen müssen.“ Da erinnerte er sich wohl auch an die Vorsaison, als die Gäste aus der Grafschaft Bentheim ziemlich souverän die Punkte mitnahmen.

Hinspiel-Niederlage dürfte Gäste zusätzlich anspornen

Aber irgendwann müssen die Humänner im Abstiegskampf ja mal anfangen zu punkten. Sie hatten zu Beginn der Saison schon bewiesen, dass sie mehr drauf haben, als die Tabelle aussagt. Im Hinspiel besiegten sie den FC 09 mit 3:2, was die Gäste allerdings noch ein wenig mehr anspornen dürfte, denn aus deren Sicht war ihre Niederlage damals absolut vermeidbar. In den Sätzen eins und drei, die jeweils in der Verlängerung an die Humänner gingen, hatten Schüttorf mehrere Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden.

Es sieht also zunächst nicht so gut aus für VVH. Hinzu kommt, dass Tim Mücke (Knieverletzung), Matthäus Gawryluk (Studium) und vermutlich auch David Wiesche (Fieber) ausfallen werden. Dafür gibt es ein Comeback: Thies Ketelsen gehört wieder zum Aufgebot. Seit dieser Saison hat er das Pensum zurückgeschraubt und ist in der Regionalliga-Mannschaft am Ball. Doch besondere Situation erfordern nun mal besondere Maßnahmen.

VCA-Damen wollen Erfolgsserie ausbauen

Die Volleyballerinnen des VC Allbau wollen nach drei Siegen in Serie an diesem Samstag gegen SV Blau-Weiß Dingden (19 Uhr, Sporthalle Bergeborbeck) ihre Erfolgsserie in der 2. Bundesliga Nord fortsetzen.

Wie ausgeglichen die Liga ist, zeigt auch die Lage im Tabellenkeller. Schlusslicht VCO Berlin ist zwar abgeschlagen, doch BSV Ostbevern als Vorletzter liegt auch nur vier Punkte hinter den Essenerinnen auf Rang neun, die zudem noch ein Spiel mehr ausgetragen haben. Dingden wiederum hat fünf Zähler mehr als der VCA auf dem Konto und sind damit auf dem Papier leicht favorisiert. Gleichwohl konnten die Borbeckerinnen das Hinspiel mit 3:2 für sich entscheiden.

Auswärtsschwäche lässt Werzinger-Team hoffen

Das knappe Ergebnis täusche, erinnert sich VCA-Coach Marcel Werzinger: „Da war noch mehr drin für uns. Nach dem Spiel waren sich alle einig, dass wir mit 3:0 hätten gewinnen müssen.“ Auch die Heimstärke spricht für das Team von Trainer Werzinger, das in sechs von sieben Partien in der Sporthalle Bergeborbeck punkten konnte.

Auf der anderen Seite steht auch noch die Auswärtsschwäche von Blau-Weiß. Die Damen aus Hamminkeln punkteten in fremden Hallen in dieser Saison erst zweimal.

Wenn die Essenerinnen am Samstag gegen Dingden ähnlich dominant auftreten wie beim Erfolg im Hinspiel, dann sprechen die Fakten eigentlich für sie. Und für das Werzinger-Team zählt im Abstiegskampf jeder Punkt.