Essen. Die Stadtmeisterschaft geht in die 26. Auflage. An drei Wochenenden wird in Bergeborbeck und am Hallo der Nachfolger für Frohnhausen gesucht.

Essen sucht wieder den Hallenfußball-König

Am Samstag beginnt in Essen der traditionelle Budenzauber. Die Hallenstadtmeisterschaft steht auf dem Programm. Dann kämpfen 57 Mannschaften um den Titel, der dem Gewinner stolze 3.000 Euro in die Kasse spült. Die diesjährige Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball, in der Teams von der Freizeitliga bis zur Oberliga teilnehmen, stellt ein Novum dar: Dadurch, dass die Halle in Werden nicht genutzt werden kann, tragen bereits in der Qualifikationsrunde ein Großteil der Gruppen ihre Spiele „Am Hallo“ aus.

Somit bietet sich die Möglichkeit für die Außenseiter ihr Können schon am ersten Wochenende in der großen Sporthalle in Stoppenberg unter Beweis zu stellen. Des weiteren wird die 26. Auflage des prestigeträchtigen Hallenturniers auf drei Wochenenden verkürzt. Aus der ersten Runde erreichen die Gruppenersten und Zweiten, die Gruppen-Dritten der einzigen Fünfergruppe und die zwei besten Dritten aller Vierergruppen die Zwischenrunde. Von den 32 Teams, welche in die Zwischenrunde einziehen (11.-12 Januar), erreichen 16 Mannschaften die Endrunde.

10.000 Euro für die acht Finalteilnehmer

Am darauffolgenden Samstag kämpfen dann diese 16 Vereine um ein Ticket für die Finalrunde am 19. Januar, in welcher dann die besten acht Hallenteams in Essen den Titel des Hallenkönigs ausspielen. Die Spielzeit beträgt jeweils 15 Minuten, am Finaltag 20 Minuten. Wer die Finalrunde erreicht, erntet nicht nur Prestige und Anerkennung, sondern darf sich auch über ein üppiges Preisgeld freuen. 10.000 Euro werden unter den acht Finalrunden-Teilnehmern aufgeteilt. Dazu wird am Finaltag der beste Spieler, Torwart und der erfolgreichste Torschütze der Endrunde geehrt. Und auch die fairste Mannschaft geht nicht leer aus: Dieses Team erhält dann einen Fairness-Preis. Die Stimmen der Favoriten:

Verspricht eine schlagkräftige Truppe: Krays Coach Philipp Kruppe. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

FC Kray: Der Tabellensiebte der Oberliga, welcher auch gleichzeitig der Veranstalter des Turniers ist, konnte den Titel zuletzt 2012 gewinnen und strebt eine gute Platzierung an. Kray-Trainer Philip Kruppe nimmt das Turnier ernst: „Es ist ein tolles Event. Dementsprechend treten wir mit einer schlagkräftigen Truppe an. Wir wollen uns als Oberligist vernünftig verkaufen und am Finaltag vertreten sein“, betont der 34-Jährige. Für den A-Lizenz-Inhaber zählen neben Liga-Konkurrent ETB SW Essen auch die Landesligisten SV Burgaltendorf und VfB Frohnhausen zum erweiterten Favoritenkreis.

Will dieses Mal das Finale erfolgreich bestreiten: ETB-Trainer Ralf vom Dorp. Foto: Thorsten Tillmann/FFS

ETB SW Essen: Der Essener Traditionsverein ist noch ohne Titelgewinn beim prestigeträchtigen Turnier. Im letzten Jahr war es fast soweit: Allerdings scheiterte der Oberligist im Finale am VfB Frohnhausen. Coach Ralf vom Dorp freut sich auf das Spektakel: „Wir gehören zum erweiterten Favoritenkreis und werden mit einem guten Kader antreten.“ Der Trainer sieht ebenfalls Kray, Frohnhausen und Burgaltendorf in der Favoritenrolle, sagt aber auch, „dass man einen guten Bezirksligisten oder Mannschaften wie RuWa Dellwig nicht unterschätzen sollte.“

Muss auf einige Leistungsträger verzichten: VfB-Coach Issam Said Foto: Thorsten Tillmann/FFS

VfB Frohnhausen: Der Vorjahressieger muss in diesem Jahr auf drei starke Hallenspieler verzichten: Neben dem wechselwilligen Torjäger Kevin Zamkiewicz, werden auch Julian Fischer und Chamdin Said nicht zur Verfügung stehen. Dennoch hat VfB-Coach Issam Said große Ziele: „Wir wollen unter die Top acht. Es wird schwer, den Titel zu verteidigen, aber wir werden alles dafür tun. In der Halle entscheidet die Tagesform“, sagt Said. Für den 42-Jährigen zählen drei Oberligisten zu den Top-Favoriten: Kray, ETB und die Sportfreunde Niederwenigern.

Schickt seine Zweite ins Rennen: Spvg-Trainer Dirk Tönnies. Foto: Thorsten Tillmann/FFS

SpVg Schonnebeck: Der Sieger der Jahre 2010 und 2014 tritt bei dieser Auflage komplett mit der zweiten Mannschaft an. Trainer Dirk Tönnies begründet die Entscheidung wie folgt: „Unsere Zweitvertretung hat sich das verdient und wir können uns auf die Vorbereitung konzentrieren.“ Das Trainer-Urgestein der Spielvereinigung nennt Kray, ETB und Frohnhausen als große Favoriten.