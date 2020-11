Essen: Moskitos-Chef kritisiert Schließung der Eishalle

Nach einem Sommer der Ungewissheit und finanzieller Probleme rückte im Herbst der Sport beim Eishockeyclub Wohnbau Moskitos wieder in den Vordergrund. Ein fixierter Saisonmodus, ein genehmigtes Hygienekonzept und erste Auftritte des neuformierten ESC schürten Vorfreude auf die anstehende Regionalliga-Saison. Doch dann kam das mindestens bis Ende November geltende Amateursport-Verbot - und trifft die Essener hart.

Sie müssen den Spiel- und Trainingsbetrieb aussetzen, der Saisonstart muss verschoben und der Modus entsprechend abgeändert werden. Noch ist nicht absehbar, wann wieder gespielt werden kann.

Saisonbeginn vor Mitte Dezember nicht denkbar

Der ESC steht erneut vor einer Menge Fragezeichen. Selbst wenn das Sportverbot Ende des Monats aufgehoben würde, ist ein Saisonbeginn vor Mitte Dezember nicht denkbar. Schließlich benötigen die Teams Zeit zur Vorbereitung. Dabei sollten die Moskitos ursprünglich schon am 20. Dezember ihr abschließendes, zehntes Gruppenspiel bestreiten.

Ob dieses Jahr überhaupt noch mal gespielt wird? „Das weiß ich nicht, ich kann es nur hoffen“, sagt der Erste Vorsitzende Thomas Böttcher, der die Entscheidung der Politik kritisiert: „Es gab bislang keinen einzigen Corona-Fall im gesamten Verein, unser Hygienekonzept hat sich bei den ersten Heimspielen bewährt. Ich kann es in keiner Weise nachvollziehen, dass wir unserer Spiel- und Trainingsstätte beraubt worden sind.“

Moskitos-Chef Thomas Böttcher sorgt sich um die Zukunft seines Vereins. Foto: Michael Gohl

Regionalligisten sprechen sich für Spielbetrieb aus

Bereits am Montag hatten sich die Regionalligisten in einer Erklärung einstimmig für eine sofortige Aufnahme des Ligabetriebs ausgesprochen. Dabei seien Meisterschaftswettbewerbe sowie Auf- und Abstiege allerdings nachrangig. Vielmehr gehe es um den Erhalt des Eishockeysports an sich, schrieben die Klubs.

Auch Böttcher sorgt sich. Ändert sich die Situation nicht, „würde es mich nicht wundern, wenn zahlreiche Aktive aus den Vereinen austreten, vor allem im Jugendbereich“, befürchtet er. „Wofür Ausrüstung und Beiträge bezahlen, wenn nicht gespielt wird?“.

Moskitos brechen die Haupteinnahmen weg

Und dann wäre da noch ein weiterer finanzieller Aspekt. Denn durch die Spielausfälle brechen dem ESC die Haupteinnahmen weg, auch einzelne Sponsoren-Zahlungen liegen aktuell auf Eis. Derweil laufen die Ausgaben aber weiter. Zum einen wären da gut 20.000 Euro pro Monat, um die Altlasten zu tilgen, die der ESC bis zum kommenden Sommer abtragen will. Ferner müssen die Moskitos ihre Spieler bezahlen. Die wenigen Profis im Team sind bereits in Kurzarbeit. Mit den Spielern, die auf 450-Euro-Basis für die Essener auflaufen, stehen noch Gespräche an.

Keine einfache Situation für alle Parteien, „denn einerseits müssen wir den Gehaltsetat reduzieren. Andererseits sind die Spieler größtenteils auf das Geld angewiesen“, erklärt Böttcher. Wie viel die Zwangspause den ESC insgesamt kosten wird, vermag Böttcher nicht zu sagen - „aber es tut definitiv weh“.

Hilfe aus dem Fördertopf für Amateursport

Abhilfe könnten Gelder aus dem Fördertopf für Amateursport des Landessportbundes schaffen, die der Klub beantragt hat. In welcher Höhe die Zuwendungen liegen werden, sei noch nicht absehbar, sagt Böttcher. „Sie stehen aber in keinem Verhältnis zu den 15 Millionen Euro, die den Klubs der Fußball-Regionalliga West zur Verfügung gestellt werden. Das finde ich ungerecht.“

Vieles bleibt also ungewiss bei den Moskitos. Erste Antworten mit Blick auf den Spielbetrieb ergab immerhin eine Videokonferenz mit Verbands- und Vereinsvertretern aus der Regionalliga. Alle Klubs sprachen sich grundsätzlich fürs Weiterspielen aus. Zudem ist eine Neueinteilung der Gruppen und Modifizierung des Terminplans angedacht. Details sollen Ende des Monats besprochen werden, wenn genauere Zukunftsprognosen möglich sind. Bis dahin muss der ESC das tun, was Vereinschef Böttcher „überhaupt nicht“ mag: abwarten.