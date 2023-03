Essen: Landesmeisterin vom EJE startet bereits international

Essen. Der EJE ist bei Eiskunstlauf-Landesmeisterschaften in Dortmund der erfolgreichste Verein. Vor allem zwei Läuferinnen ragen heraus.

Der Essener Jugend-Eiskunstlauf Verein (EJE) kennt das schon. Wie gewohnt triumphierte er bei den Landesmeisterschaften in Dortmund und kehrte mit einigen Titeln im Gepäck an den Essener Westbahnhof zurück. „Wir waren dort der beste Verein“, freut sich Lisa Steinmetz, Sportkoordinatorin des EJE.

21 Sportlerinnen und Sportler aus Essen nahmen an dem regionalen Wettbewerb in Dortmund teil und zwei stachen dabei besonders heraus: Julia Grabowski und Marie Belmejdoub. Die 15-jährige Grabowski krönte sich mit 132,48 Punkten für ihre beiden Programme zur NRW-Meisterin der Junioren. Ein Titel, der zu erwarten war. Immerhin gehört die Mülheimerin zum Bundeskader, war bereits deutsche Nachwuchsmeisterin und hat an internationalen Grand-Prix-Wettbewerben teilgenommen. Auf den Titel auf regionaler Ebene sei Steinmetz natürlich trotzdem „sehr stolz“. Und: „Es ist toll, dass man eine Sportlerin hat, die international startet.“

Der Titelgewinn von Marie Belmejdoub vom EJE überrascht

Der Titel von Marie Belmejdoub kam hingegen etwas überraschend – umso größer war die Freude auch bei Lisa Steinmetz. Die 16-jährige Belmejdoub sicherte sich Meistertitel in der Kategorie Jugend. Darüber hinaus belegte sie den elften Platz bei der deutschen Jugendmeisterschaft, die zeitgleich in Dortmund ausgetragen wurden. In diesem Jahr sei sie „sehr gut“ gewesen, lobt Steinmetz.

Schon beim Ruhr Cup in Essen im Oktober zeigte Belmejdoub eine hervorragende Leistung. In Dortmund lief jedoch nicht gleich alles nach Plan: Beim Einlaufen habe zwar noch alles geklappt, doch bei der Kurzkür sei der ein oder andere Sprung dabei gewesen, der unsauber war und daneben ging, erklärt Steinmetz. Bei der Kür wusste Belmejdoub dann allerdings zu überzeugen und sicherte sich so den Titel als Jugend-Landesmeisterin. „Da habe ich mich dann so wahnsinnig gefreut, dass sie Erste geworden ist“, strahlt Steinmetz.

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen