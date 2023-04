Essen: HSV Überruhr gelingt Überraschung gegen Titelanwärter

Essen. Handball-Oberligist HSV Überruhr bezwingt den favorisierten Tabellenzweiten Unitas Haan. So lief der Spieltag der übrigen Essener Mannschaften.

Dem Handball-Oberligisten HSV Überruhr gelang aus Essener Sicht die wohl größte Überraschung mit dem 32:24-Heimsieg über den Tabellenzweiten Unitas Haan, der damit im Titelrennen mit Borussia Mönchengladbach weiter zurückgefallen ist und schon fünf Punkte Rückstand hat bei einer Partie mehr auf dem Konto. Überruhr indes hat den Platz im Tabellenmittelfeld behauptet.

HSV Überruhr - Unitas Haan 32:24 (15:14). Sowohl HSV-Trainer Tim Reinhardt als auch der Gästecoach mussten auf einige wichtige Spieler verzichten. Zum Auftakt gab’s Fehler auf beiden Seiten, doch nach gut einer Viertelstunde sah es beim Stand von 7:11 (17.) danach aus, als würde der Favorit aus Haan sich absetzen können. Reinhart stellte die Deckung um, danach kam sein Team besser zurecht. Mit dem Halbzeitpfiff erzielte Sebastian Mund das 15:14 für den HSV.

Oberligist HSV Überruhr konnte Konzentration hochhalten

Nach der Pause setzte sich der HSV innerhalb von fünf Minuten auf 20:16 ab. Diesmal blieb die Konzentration bei den Gastgebern hoch. „Ich habe endlich wieder eine größtenteils starke Leistung meiner Mannschaft gesehen“, lobte Reinhart. Und Spieler Tim Koenemann ergänzte: „Die Basis war sicherlich eine starke Abwehr mit einem guten Christian Ridder im Tor sowie die überragende kämpferische Einstellung.“ Ebenfalls Bestnoten verdienten sich neben Koenemann (7 Tore) die beiden Außenspieler Thomas Eller und Philipp Thomas, die insgesamt zehn Tore erzielten und dabei nur einen Fehlwurf hatten.

HSV-Tore: Koenemann (7), Thomas (6), Ca. Ridder (6), Lepper (5), Eller (4), Mund (2), Sodys (1), Ellwanger (1), Lorenz, Thielecke, Birkenstock, Liedtke.

Maik Ditzhaus vom Kettwiger SV erzielte fünf Tore bei der 26:28-Niederlage gegen die Cronenberger TG. Foto: Michael Gohl

Verbandsliga: Kettwiger SV muss weiterhin zittern

In der Verbandsliga steht Schlusslicht ETB Schwarz-Weiß nach der 30:42-Klatsche beim Tabellenzweiten LTV Wuppertal II als Absteiger fest. Der Kettwiger SV kämpft noch um den Klassenerhalt. Er verlor bei der Cronenberger TG (Platz 8) mit 26:28 und steht nur einen Zähler vor dem Tabellenvorletzten Haaner TV. Am Samstag (18 Uhr) empfängt der KSV den Vierten Solinger TB, während Konkurrent Haan zu Gast ist beim ETB (So., 13.30 Uhr).

Bergische Panther II - MTG Horst 34:27 (19:12). „Wir sind gut ins Spiel gekommen“, sagt MTG-Sprecher Carsten Stepping. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand (4:6) kam die MTG besser ins Spiel und führte mit 11:9 (17.). Danach verloren die Gäste den Faden und blieben 13 Minuten lang ohne Treffer, was der Tabellendritte zu einer 18:11-Führung nutzte. „Wir hatten in der Deckung nicht den Zugriff und auch nicht die Aggressivität, gegen die gegnerische 5:1-Deckung fehlten uns Ideen“, so Stepping. Nach der Pause stimmte der Einsatz, aber näher als auf 17:22 (37.) kam die MTG nicht mehr heran.

Landesliga: TV Cronenberg liefert sich spannendes Duell mit Tabellendritten

Drei Spieltage vor Saisonende führt die HSG am Hallo die Tabelle nach wie vor mit vier Punkten an vor der HSG Velbert/Heiligenhaus, die sich mit 25:22 bei Grün-Weiß Werden durchsetzte. Beim Abstiegskandidaten HSG Mülheim/Styrum II gewann Hallo problemlos mit 34:15. Schlusslicht ETB II unterlag beim Zehnten Fortuna Düsseldorf mit 25:35.

Tobias Immel unterlag mit dem TV Cronenberg bei HSV Überruhr II mit 27:28. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

HSV Überruhr II - TV Cronenberg 28:27 (14:15). Es war ein enges Duell des Tabellendritten mit dem Neunten. Mitte der ersten Hälfte lag Überruhr mit 10:6 vorn, dann fand die TVC-Abwehr besser ins Spiel, was das 11:11 zur Folge hatte. In dem kampfbetonten und schnellen Spiel wechselte die Führung ständig. Erst als die Gäste in 4:6-Unterzahl waren (50.), zog Überruhr auf drei Tore davon und brachte das Spiel letztendlich glücklich nach Hause.

TVC-Tore: Immel 8; Sudheimer, Wewers (beide je 5); Kullik, Busley (beide je 3; Koch 2; Einig 1.

Winf. Huttrop - TV Angermund II 39:24 (18:11). Gegen den Tabellenvorletzten landete der Gastgeber einen Pflichtsieg. Die Befürchtung, Angermund könnte sich mit Spielern aus der Erste verstärken, waren unberechtigt. Huttrop führte früh mit 6:1, dabei tat sich Jonas Nellissen mit den ersten drei Treffern besonders hervor.

