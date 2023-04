Essen: Große Chance für Abstiegskandidat VfB Frohnhausen

Der VfB Frohnhausen hofft auf ein Erfolgserlebnis beim Wiederholungsspiel in Mintard.

Essen. Der abstiegsbedrohte VfB Frohnhausen bestreitet am Montag das Wiederholungsspiel bei BW Mintard. Das sagt Trainer Issam Said vor dem Anpfiff.

Blau-Weiß Mintard – VfB Frohnhausen (Mo., 15 Uhr, Durch die Aue). Für die „Löwen“ bietet sich eine zweite Chance. Der Essener Fußball-Landesligist VfB Frohnhausen hat beim Nachholspiel am Ostermontag die Chance, bereits verlorene Punkte doch noch zurückzuerobern.

Der Tabellenvierte Mintard hatte beim 3:0-Sieg im Dezember in Paul Hollstein einen Spieler eingesetzt, der nicht spielberechtigt und noch bei seinem alten Verein MSV Düsseldorf angemeldet war. Frohnhausen hatte einen Hinweis bekommen und legte beim Verband einen Einspruch gegen die Wertung des Spiels ein – mit Erfolg. Das Landesliga-Duell wird wiederholt.

VfB Frohnhausen will im Abstiegskampf bei BW Mintard punkten

Die Elf von Trainer-Urgestein Issam Said möchte diese Möglichkeit unbedingt nutzen. Aktuell steht der VfB auf einem Nichtabstiegsplatz, aber lediglich das bessere Torverhältnis trennt die Essener von der verbotenen Zone. Said ist sich der Schwere der Aufgabe natürlich bewusst. Schließlich könnte Mintard mit einem Dreier vielleicht noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen, sechs Punkte lägen sie im Erfolgsfall dann hinter Spitzenreiter Adler Union Frintrop.

„Gegen Mintard haben wir immer schlecht ausgesehen. Die haben echt eine starke Mannschaft und das Momentum auf ihrer Seite. Es wird aber auch eine reizvolle Aufgabe. Ich hoffe, dass wir vor vielen Zuschauern spielen werden“, blickt Said voraus. Nach zuletzt zwei Pflichtspielsiegen in Serie fordert der Trainer einen mutigen Auswärtsauftritt seiner Mannschaft: „Ich hätte natürlich gerne die drei Punkte schon am Grünen Tisch gehabt, aber wir werden die Situation sportlich lösen. Wir fahren dorthin mit breiter Brust und haben nichts zu verlieren. Mit einem Punkt wäre ich zufrieden.“

