Essen: Fans tragen VV Humann zu einem wichtigen Erfolg

Essen. VV Humann Essen gewinnt gegen FC Schüttorf mit 3:1 und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Die nächste Aufgabe bietet eine große Chance.

Verletzungspech, Krankheit, klare Niederlagen - VV Humann Essen gibt sich nicht auf und wehrt sich mit allem, was er hat, gegen den Abstieg aus der 2. Volleyball-Bundesliga. Und der Aufwärtstrend gibt den Humännern recht, mit dem 3:1-Heimsieg über den FC Schüttorf 09 sind die Chancen auf den Klassenerhalt wieder etwas realistischer geworden. Das macht Mut für die wichtige Aufgabe am kommenden Samstag (19 Uhr) bei der TSGL Schöneiche. Die hat nur zwei Punkte mehr auf dem Konto, sodass der VVH bestenfalls den Abstiegsplatz verlassen würde.

In der Wolfskuhle stehen sie zusammen in diesen nicht immer leichten Zeiten. Dass es eine schwierige Saison werden würde mit Humann als Abstiegskandidat, das war allen bewusst. Die Fans helfen, wo sie nur können und sorgen zumindest für einen Heimvorteil. Auch beim 3:1-Sieg gegen Schüttorf waren sie ein Faktor. Die Halle war gut gefüllt und die Zuschauer ließen sich begeistern von ihrem jungen Team, wie es kämpft und Punkte macht. Sie trugen ihre Mannschaft, die sich diesmal als durchaus nervenstark erwies, zum ersehnten Erfolgserlebnis.

VV Humann hat sich die Chance auf den Klassenerhalt bewahrt

„Wir haben kurz bevor die Tür zugefallen ist, noch einen Fuß dazwischen bekommen“, sagt Libero Tim Dißmann. „Der Sieg hat Mut gemacht und kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wir werden noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Wir sind heiß, und greifen in Schöneiche weiter an.“ Leider bleibt den Humännern das Verletzungspech treu. Christoph Bielecki, einer der erfahrenen Spielern im Aufgebot, hatte seit längerer Zeit schon auf die Zähne gebissen, um den Youngstern zu helfen, nun aber wird er wohl länger ausfallen.

Es dauerte gegen Schüttorf ein wenig, bis beide Teams nach etlichen Aufschlagfehlern in die Partie kamen. Der VVH startete mit Arne Redder und Tim Decker im Schnellangriff, Tom Borchert, Nick Wolschendorf und Noah Voswinkel im Hauptangriff, Fynn Ole Bach spielte zu und Tim Dißmann war Libero. Nach dem 14:13 gelang dem Gastgeber auch das wichtige 19:17. Dank überragender Blockarbeit, in dieser Phase besonders durch Redder, ging der erste Satz mit 25:21 an VVH.

Im zweiten Abschnitt sorgten Annahme und Zuspiel für klare Strukturen beim Humann. Aber auch Schüttorf bestach durch variable Angriffe. Nach der taktischen Auszeit (18:19) übernahmen Fynn Bach (19), der später wertvollster Spieler seines Teams wurde, und Tom Borchert (17) die Initiative. Die Gastgeber hatten beim 27:25 auch das Glück auf ihrer Seite, als der Satzball nach eigener Abwehr als Bogenlampe auf die Seitenlinie der Gäste tropfte.

Vierter Satz in der Wolfskuhle gleicht einer Achterbahnfahrt

Es folgte eine Achterbahnfahrt. Humann lag nach Konzentrationsmängel mit 7:10 hinten, trickreiche Angriffe und starke Aufschläge durch Noah Voswinkel brachten die Führung (15:11). Dann der Blackout und Schüttorf siegte mit 25:18. Zu Beginn des vierten Satzes wirkten die Essener kraftlos (5:0), doch mit Moral und Mut hielten sie das Spiel bis zum 18:18 offen, wobei die höchste Belastung erneut bei Tom Borchert lag. Ausgerechnet in der Crunchtime gab es einen Rückschlag zum 19:22. U20-Akteur Tolga Gökce wurde dann zum Matchwinner. Der 18-Jährige glänzte durch starken Service ab 22:24, so dass Lucas Janscheidt den viel umjubelten Matchball zum 26:24 verwandelte.

Trainer Peter Bach war trotz der Schwankungen im Spielverlauf zufrieden: „Die Jungs hatten sich gut auf den Gegner eingestellt. Wir haben zweimal einen Rückstand in der Crunchtime durch mutiges Spiel drehen können“, sagte der Coach. Es gebe weiterhin alle Hände voll zu tun. „Aber mit diesen jungen Spielern zu arbeiten, ist ein Vergnügen.“

So haben sie gespielt

VV Humann - FC Schüttorf 3:1.

Sätze: 25:21, 27:25, 18:25, 26:24.

VVH: Große-Westermann, Borchert, Gökce, Schön, Bielecki, Tertünte, Wolschendorf, Decker, Dißmann, Janscheidt, Fy. Bach, Redder, Voswinkel, Lüftner.

Spielminuten: 114.

