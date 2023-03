Essen: ETB Schwarz-Weiß nach Höhenflug wieder gelandet

Verbandsligist ETB bleibt nach Niederlage im Kellerduell Tabellenletzter. Kettwiger SV seit neun Spielen sieglos. So lief der Landesliga-Spieltag.

Verbandsliga

LTV Wuppertal II - Kettwiger SV 35:32 (18:19). Mit dem neunten sieglosen Spiel setzt Kettwig die Talfahrt fort. Nur noch ein Punkt trennt den KSV vom Tabellenvorletzten Haaner TV. „Wir wurden für unsere starke Leistung beim Tabellenführer nicht belohnt“, war der KSV-Vorsitzende Werner Dörnenburg trotzdem mit seiner Mannschaft hochzufrieden. Am Samstag kommt es nun zum Kellerduell mit dem Konkurrenten Haan.

In der ausgeglichenen ersten Halbzeit kämpften sich die Gäste nach einem 4:8-Rückstand (8.) wieder heran und gingen erstmals durch zwei Treffer von Maik Ditzhaus mit 15:13 (24.) in Führung. Die Wuppertaler starteten mit einem 6:0-Lauf zum 25:20 (38.) in die zweite Halbzeit. Der KSV kämpfte sich erneut auf 28:27 (51.) heran. Beim 30:34 (58.) war das Spiel jedoch entschieden.

Tore KSV: Götte (7), Ditzhaus, Bing (je 6), Leisen (4), Hündgen (3), Neumann, Möller, Röckmann (je 2).

MTG Horst - VfR Mülheim Saarn 36:30 (19:14). Mit dem Sieg sind die Horster seit fünf Spielen ungeschlagen (8:2 Punkte). Auch ohne Jan Bergander, Jonas Heiming, Michael Mahr, Sven Parr und Florian Reimann beendeten sie dafür die Erfolgsserie der Mülheimer. Die Gastgeber überzeugten in der Offensive, bekamen jedoch in der Deckung den großgewachsenen VfR-Kreisläufer nicht in den Griff. Das änderte sich auch nicht nach dem Wechsel. Die Mülheimer kämpften sich auch nach hohen Rückständen immer wieder heran und schafften den Anschluss zum 28:29 (50.). Danach ließ die Essener Abwehr jedoch nur noch zwei Gegentore zu.

Tore MTG: Sauerland (10), P. Griese, Syperek (je 6), Deckwitz (5), Anhalt, T. Griese (je 3), Neumann (2), Koschel.

Bei ETB Schwarz-Weiß ist die Euphorie schon wieder verflogen

ETB - SG Langenfeld II 24:34 (12:14). Die Euphorie bei den Schwarz-Weißen ist verflogen. Den ersten drei Saisonsiegen folgten zwei Niederlagen. Nach dem 31:36 in Saarn war die Schlappe gegen den Abstiegskonkurrenten aus Langenfeld besonders schmerzlich. Der ETB liegt weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz mit fünf Punkten Rückstand auf den Vorletzten Haaner TV, der überraschend zu Hause mit 36:26 gegen den Solinger TB gewann. Bis zum 16:19 (40.) war es ein Spiel mit nur leichten Vorteilen für die Gäste, die sich dann aber auf 27:20 (53.) absetzten.

Tore ETB: Jetter, D. Schulze (je 6), Kuth (4), Ulrich (3), Grammon, Schattberg (je 2), Vogt.

Landesliga: Spitzenreiter HSG Am Hallo feiert Torfestival

Keine Chance: Maximilian Schulze von ETB Schwarz-Weiß Essen II unterlag dem Landesliga-Tabellenführer HSG Am Hallo überdeutlich. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

ETB II – HSG Am Hallo 25:46 (11:22). Die HSG führt weiter mit drei Punkten Vorsprung die Tabelle an, Verfolger HSG Velbert/Heiligenhaus gewann mit 33:28 bei der abstiegsbedrohten HSG Mülheim-Styrum II. Der ETB konnte das Spiel bis zum 5:6 (11.) offen gestalten. Danach übernahm die HSG jedoch klar das Kommando, setzte sich mit einem 9:1-Lauf auf 15:6 (22.) ab und sorgte bis zur Pause gegen die überforderten Schwarz-Weißen für die Entscheidung. Fazit von HSG-Trainer Rene Bülten: „Meine Mannschaft hat sich sehr gut den Gegebenheiten angepasst und sich auch durch die direkte Manndeckung gegen Simon Ciupinski nicht beeinflussen lassen. Aus einer stabilen Deckung konnten wir immer wieder Tempogegenstöße laufen und viele einfache Tore erzielen. Der Sieg ist in dieser Höhe verdient.“

ETB: Peters (9), Brocker (5), Schulze (4), Liebsch (3), Hartman, Sanarov, Geisert, Schiffer; HSG: Steinkuhl (10), Ruppio (8), Sinkovec (7), Ehren (6),Janus (4), Schmidt, Wanner (je 3), Ait Harma, D. Risse (je 2), Ciupinski.

Fort. Düsseldorf - Kettwiger SV II 21:34 (10:18). Mit dem ungefährdeten Sieg festigte Kettwig Rang drei. Bestnoten verdiente sich erneut Pascal Müller mit 15 Treffern.

KSV II: Müller (15), Vogt, Bach (je 6), Fuchs, Littmann (je 2), Schinke, Zimmermann, Beede.

GW Werden dreht Spiel gegen Ratingen nach Pausenrückstand

GW Werden - TV Ratingen 33:26 (12:16). Nach einem deutlichen Pausenrückstand drehte Werden das Spiel. Die Gastgeber gingen mit 20:19 (40.) in Führung und bauten den Vorsprung entscheidend auf 32:23 (57.) aus. „Wir haben verdient gewonnen und uns für die guten Leistungen in den vergangenen Spielen trotz Niederlagen endlich belohnt,“ freute sich Teamchef Kosta Avramidis.

Tore GWW: Jatzkowski (10), Mallach, Strahlendorf (je 6), Jachens (5), Schröder, Dressler, Pfeffer (je 2).

Winfried Huttrop - HSG Gerresheim 31:23 (14:12). Huttrop revanchierte sich für die 24:27-Hinspielniederlage. Die Huttroper festigen damit Rang sieben (19:19 Punkte). Nach der ausgeglichenen ersten Halbzeit übernahm der Gastgeber das Kommando und sorgte mit dem 20:14 (40.) bereits für die Entscheidung. Bester Torschütze war Benedikt Wagner mit sieben Treffern, der im Vorspiel der A-Jugend elf Tore erzielt hatte.

Huttrop: Wagner (7) Stempel (5), Hüttemann (4), Gollan, Kuzniarek, Ernst (je 3), Nellissen, Hessling (je 2), Bohnau, Otto.

TV Angermund II - TV Cronenberg 26:35 (12:17). Mit der Serie von 8:2-Punkten aus den letzten fünf Spielen setzten sich die Frohnhauser weiter ins Tabellenmittelfeld ab. Beim Schlusslicht hatte das Team nur bis zum 6:6 (12.) leichte Probleme, setzte sich dann jedoch auf 14:7 (22.) ab. Nach dem Wechsel kämpfte sich der TVA noch einmal auf 16:19 (39.) heran, geriet aber mit 21:30 (51.) entscheidend in Rückstand.

Tore TVC: Immel (12), Brüss (6), Sahin (5), Meis, Kullik, Wewers (je 3), Busley (2), Sudheimer.

