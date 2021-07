Essen: ETB Schwarz-Weiß holt talentierten Mittelstürmer

Essen. Essener Oberligist hat 20-jährigen Clinton Williams vom Nachbarn Schonnebeck verpflichtet. Schwarz-Weiß schaffte es aber erst im zweiten Anlauf.

Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen Mittelstürmer gefunden. Der 20-jährige Clinton Williams wechselt vom Ligakonkurrenten SpVg Schonnebeck zum Uhlenkrug.

Bevor der talentierte Angreifer zur Vorsaison an den „Schetters Busch“ gewechselt war, spielte es für Rot-Weiss Essen in der A-Junioren-Niederrheinliga. Mit dessen Körpergröße von 1,96 m bekommt ETB-Coach Suat Tokat noch mal richtiges Gardemaß in der Sturmzentrale.

ETB-Neuzugang studiert und wohnt in Essen

Clinton Williams lebt in Essen und wird ab dem Herbst Betriebswirtschaftslehre studieren. „Ich freue mich, dass der Wechsel zum ETB geklappt hat. Sportvorstand Jürgen Lucas kenne ich noch aus meiner Zeit bei RWE. Mit ihm und unserem neuen Trainer Suat Tokat habe ich einige Gespräche geführt und habe dabei das Vertrauen gespürt, dass ich in das ETB-Konzept passe.“

Zunächst hatte sich für Clinton Williams der Umzug zum Oberliga-Rivalen Jahn Hiesfeld angedeutet. „Ich wohne in Essen, studiere, habe hier einen Nebenjob. Da wäre es dann bestimmt öfter vorgekommen, dass ich wegen der längeren Anfahr nur verspätet oder gar nicht zum Training gekommen wäre.“

Talent bringt alles mit, was ETB gesucht hat

Luca Ducree, Sportlicher Leiter der Schwarz-Weißen, sagt über seinen Neuzugang: „Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Clinton im zweiten Anlauf einigen konnten. Uns war ganz wichtig, dass er in Hiesfeld alles sauber klärt. Ein großes Dankeschön noch mal an Jahn Hiesfeld für diese Bereitschaft.“

Clinton bringe alles mit, was der ETB gesucht habe: Körperlichkeit und extreme Schnelligkeit. „Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, denn er ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, dem wir sehr viel zutrauen“, sagt Ducree.

