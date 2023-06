Essen: ETB Schwarz-Weiß hat es gut gemacht

Martin Strogies ist mit ETB Schwarz-Weiß Essen in der Herren-30-Bundesliga auf Kurs.

Essen. ETB Schwarz-Weiß Essen hat in Herren-30-Bundesliga gute Chance, die Klasse zu halten. So ist die Lage vor dem letzten Heimspieltag gegen Dorsten.

Die Tennis-Bundesliga ist eine Herausforderung für die Herren 30 des ETB Schwarz-Weiß. Vorsichtig startete der Aufsteiger deshalb in die Saison, darf nun aber vor dem letzten Heimspiel am Samstag gegen den Dorstener TC (13 Uhr, Frankenstraße) bereits mit dem Klassenerhalt liebäugeln. Es müsste schon ziemlich dumm laufen, wenn es die Essener noch erwischen würde.

„Wir bleiben vorsichtig“, sagt Spieler und Teamsprecher Martin Strogies dennoch. Zwei Spieltage sind es noch. Gewinnt der ETB gegen Dorsten, ist das Ziel eh erreicht. Verlieren die Gastgeber gegen den Tabellennachbarn, der bereits sicher ist, haben sie es am letzten Spieltag in einer Woche beim punktlosen Schlusslicht TC Wernigerode immer noch selbst in der Hand.

ETB Schwarz-Weiß hat günstige Ausgangslage im Kampf um Klassenerhalt

Die Ausgangslage ist günstig, auch weil die Schwarz-Weißen im Vergleich zu den abstiegsbedrohten drei Konkurrenten (St. Hubert, Reinickendorf, Wernigerode) die besser Differenz bei den Matchpunkten vorweisen kann. Zuletzt unterlagen sie Spitzenreiter TV Espelkamp-Mittwald unerwartet knapp mit 4:5.

„Es ist super gelaufen für uns“, sagt Strogies. Allerdings lässt sich das Ergebnis relativieren, denn der Titelanwärter aus Ostwestfalen führte nach den Einzeln bereits locker und entscheidend mit 5:1. Nur der Belgier Dennis Bogaert kam gegen den Franzosen Gregoire Burquier zu einem 6:7 (7), 7:6 (3), 10:7-Erfolg. „Da stand uns einfach zu viel Klasse gegenüber“, gab Strogies zu.

Alle drei Doppel gingen danach aber an den ETB. Die Gastgeber hatten allerdings auch das Personal etwas ausgetauscht. „Aber die neuen waren auch alles etablierte Spieler“, so Strogies. „Wir haben das auch gut gemacht.“

Espelkamp-Mittwald - ETB 5:4. Quanna - Smits 6:2, 6.4, Burquier - Bogaert 7:6, 6:7, 7:10, Burzi - Strogies 6:2, 6:2, Lemke - Wallrafen 6:1, 6:1, Gröger - Honold 7:5, 6:3, Thivessen - Harks 6:2, 6:1. Doppel: Quanna/Lemke - Smits/Bogaert 3:6, 4:6, Burzi/Sasse - Strogies/Honold 1:6, 3:6, Hildebrand/Langhorst - Wallrafen/Kaundinya 6:7 (6), 1:6.

