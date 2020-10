Essen: ETB Miners werden Heimspiele am Hallo austragen

Es ist amtlich: Die Basketballer der ETB Miners tragen ihre Heimspiele in der 2. Regionalliga an alter Wirkungsstätte – in der Sporthalle am Hallo - aus. Damit sind die Schwarz-Weißen der dritte Verein, der Hallenzeiten in Stoppenberg bekommt. „Wir bedanken uns für die Unterstützung der Stadt Essen“, sagt Miners-Boss Dieter Homscheidt.

Aber es wird wohl ein bisschen was zu koordinieren geben in den kommenden Monaten. Handball-Erstligist Tusem Essen kann seine Heimspiele aufgrund der TV-Ansetzungen nur wenige Wochen vor dem Spieltag terminieren. Darauf müssen sowohl die Zweitliga-Volleyballer des VV Humann und eben die Miners reagieren. „Wir reihen uns hinter dem Tusem und Humann ein“, so Homscheidt. Für die Basketballer bedeutet es: Als Spieltermine kommen der Freitag, Samstag und Sonntag in Frage.

ETB Miners arbeiten an einem Hygienekonzept

„Natürlich möchte jeder seine Interessen gewahrt wissen. Aber wenn man kollegial und auf Augenhöhe miteinander spricht, kommen meist eben auch vernünftige Lösungen dabei heraus“, sagt Homscheidt zu den Absprachen mit den anderen Klubs.

Die Halle am Hallo eröffnet den Miners auch die Möglichkeit, Fans zuzulassen. Der ETB erarbeitet derzeit mit den Ämtern ein (Hygiene-)Konzept für bis zu 500 Fans. Die hätten in Stoppenberg in der Tat reichlich Platz, mehrere Ein- und Ausgänge garantieren einen geregelten Zu- und Abgang der Zuschauer. An den Gegebenheiten wird es nicht scheitern – die Miners versuchen in diesen Tagen, die für die Organisation und Durchführung notwendigen freiwilligen Helfer zu begeistern.

Der Blick geht nach oben: Die ETB Miners (hier Jozo Brkic) gehen als Aufstiegsfavorit in die Saison. Foto: Michael Gohl

Das verlorene Vertrauen bei den Fans zurückgewinnen

Die personalisierten Tickets wird es nur online in einem Vorverkauf geben. „Es kommt nur rein, wer rein darf“, betont Homscheidt. Sollten alle Tickets weg sein gibt es alternativ einen Livestream. Aber mit einem „ausverkauften“ Haus ist wohl noch nicht zu rechnen. „Wir haben sicher sehr viel Vertrauen verspielt, gerade auch in der vergangenen Saison“, räumt Homscheidt selbstkritisch ein. „Da haben wir uns von 400 Fans auch zielstrebig runtergearbeitet.“ Dennoch freut er sich auf die neue, alte Spielstätte: „Wir können noch nicht sagen, wir wollten dort an alte Zeiten anknüpfen. Davon sind wir viel zu weit weg. Aber wir haben etwas gut zu machen.“

Den ersten Härtetest der Saisonvorbereitung haben die Miners bestanden. Sie besiegten die Grevenbroich Elephants, die bereits vor dem Start in die 1. Regionalliga stehen, mit 76:69. Den Sieg gegen den klassenhöheren Gegner nahm Raphael Wilder, Sportlicher Leiter der Miners, zur Kenntnis – mehr auch nicht: „Es war okay.“ Eine Aussage, die den hohen Anspruch an den eigenen Kader noch einmal unterstreichen dürfte.

Testspiele für Miners und Adler Union Frintrop

Am Samstag testen die Miners dann in der Helmholtzhalle gegen Dortmund ohne Zuschauer. Miners-Konkurrent Adler Union Frintrop, wegen einer defekten Korbanlage in der Bockmühle in der Vorbereitung gebeutelt, hofft auf die nächste Formüberprüfung am Freitag gegen Waltrop.