Essen: Elite schlägt beim größten Hallenturnier Europas auf

Sabine Schmitz von Etuf Essen ist Titelverteidigerin in der AK 65.

Essen. Im TVN-Zentrum in Essen kämpfen ab Freitag die Besten um die nationalen Senioren-Titel. Diese aussichtsreichen Kandidaten stellt der Ausrichter.

Die Elite im deutschen Senioren-Tennis kämpft kämpft ab Freitag in Essen bei den 54. Nationalen Deutschen Meisterschaften um die Titel. Nach den ITF German Masters Indoor und den Jugend-Verbandsmeisterschaften erlebt das TVN-Zentrum an der Hafenstraße damit innerhalb von nur vier Wochen das nächste Event. Bis zum 12. März sorgen 540 Teilnehmer für „Tennis total“ beim größten Tennis-Hallenturnier in Europa.

Im Einzel, Doppel und Mixed werden die Meister bei den Herren und Damen in den Altersklassen 40 bis 85 (Damen bis 80) ermittelt. Welt- und Europameister, ehemalige Profis sowie eine Vielzahl nationaler Titelträger garantieren ein anspruchsvolles Niveau. Rund 1000 Matches stehen auf dem Turnierplan – eine Herausforderung für das erfahrene Organisationsteam mit den Turnierdirektoren Ulrich Nacken und Jürgen Müller an der Spitze. Die Turnierleitung liegt traditionell in den Händen von Sabine Gerke-Hochdörffer, Dèsirèe Leupold und Renate Czekalla.

Der Essener Mirco Heinzinger vom Borbecker TC kämpft in der AK 45 um den Meistertitel. Foto: Michael Gohl

Tennisverband Niederrhein steht ein hartes Programm bevor

Die mehrmalige Deutsche Meisterin Sabine Gerke-Hochdörffer, die sich auch in diesem Jahr wieder auf eine passive Rolle beschränkt, freut sich vor allem über die hohe Teilnehmerzahl und die deutlich gestiegenen Meldungen in den Damen Konkurrenzen: „Die Qualität ist nach den Corona-Belastungen wieder sehenswert. Es wird ein hartes Programm in den zehn Turniertagen, wir sind jedoch mit dem bewährten Team voller Vorfreude.

Mit großen Erwartung blickt auch Jürgen Müller, Senioren-Referent des Deutschen Tennisbundes, auf das Turnier: „Ich bin stolz, dass wir in Essen das größte europäische Hallenturnier ausrichten werden. Die Felder sind in vielen Altersklassen hervorragend besetzt. Wir können tolle und spannende Wettkämpfe auf einem hohem Niveau erwarten. Besonders hervorzuheben sind die sehr starken Konkurrenzen der Damen und Herren in den Altersklassen 70 bis 85.“

Sabine Schmitz ist erneut in einer Doppelfunktion vertreten. Zum einen repräsentiert die Sportwartin des Etuf als Präsidentin den ausrichtenden Tennisverband Niederrhein, zum anderen führt die Titelverteidigerin im Ranking die Konkurrenz der Damen AK 65 vor ihrer Vereinskollegin Dagmar Anwar an.

Tennisverband Niederrhein stellt aussichtsreiche Kandidaten

22 Damen und 89 Herren schickt der TVN ins Rennen. Aussichtsreiche Kandidaten sind Helga Nauck (AK 60/ Crefelder HTC), Mirco Timm (40/BW Wuppertal-Eberfeld), Alexander Mühler, Mirco Heinzinger (beide 45/Borbecker TC), die Ratinger Christian Schäffkes (1/50), Marc Pradel (2),Oliver Prätorius (3/beide AK 55), Claus Weinforth (4/60 TuS 84/10), Paul Schulte (3/70 GW Stadtwald), Edgar Evenkamp (1/75/DSC Düsseldorf), Wilfried Siwitza (4/75 TG Gahmen) oder Hans Joachim Singhoff (1/80 Stadtwald Hilden) sein.

