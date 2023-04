Essen: Derbystimmung und Trainer-Debüt beim FC Kray

Essen. Beim Oberliga-Duell am Montag zwischen FC Kray und Spvg. Schonnebeck gibt der neue FCK-Trainer seinen Einstand. Der ETB hat ehrgeiziges Ziel.

Julian Lötte

Es ist mal wieder Derby-Zeit in Essen angesagt. In der Fußball-Oberliga empfängt der designierte Absteiger FC Kray am Ostermontag an der Buderusstraße die Spvg. Schonnebeck. Eigentlich steht nur noch Prestige auf dem Spiel, denn Schonnebeck hat wiederum den Klassenerhalt bereits sicher.

Spannend dürfte aber beim Gastgeber auch der Einstand des neuen Trainers Sebastian Amendt werden, der Christian Knappmann ersetzt. „Knappi“ hatte Anfang vergangener Woche überraschend eine Offerte des TuS Bövinghausen angenommen, der noch Chancen hat, in die Regionalliga aufzusteigen.

Für ETB Schwarz-Weiß wäre Platz zwei am Ende ein Riesenerfolg

ETB Schwarz-Weiß – SC St. Tönis (Mo., 15 Uhr, Uhlenkrug). „Wenn wir am Ende Platz zwei erreichen, ist das super und ein Riesenerfolg“, hatte ETB-Coach Damian Apfeld nach dem jüngsten 4:3-Auswärtssieg bei Union Nettetal gesagt, mit dem die Schwarz-Weißen in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind. Durch den Punkt, den eben jene Nettetaler an diesem Spieltag dem Oberliga-Zweiten VfB Hilden beim 1:1-Unentschieden abknöpften, haben die Essener die Chance, mit einem Heimsieg Platz zwei wieder zurückzuerobern.

Marcello Romano und Guiliano Zimmerling wollen mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen noch Vizemeister werden. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Allerdings wartet in St. Tönis ein Gegner, der unangenehm zu bespielen sei und den ETB im Hinspiel mit 2:1 besiegte. Damals habe man das schlechtestes Saisonspiel abgeliefert, sagt Apfeld im Rückblick. „Wir brauchen am Montag auf jeden Fall defensive Stabilität – im Gegensatz zum letzten Spiel.“ Nicht zur Verfügung stehen ihm die verletzten Prince Kimbakidila und Kamil Poznanski.

Spvg Schonnebeck will Derbystimmung beim FC Kray aufnehmen

FC Kray – Spvg. Schonnebeck (Mo., 15 Uhr, Kray-Arena). Den Klassenerhalt, das erklärte Saisonziel der Schonnebecker, hatte Spvg.-Trainer Dirk Tönnies nach dem 2:0-Heimsieg gegen Monheim für erreicht erklärt, aber den Derbysieg würden die „Schwalben“ natürlich dennoch gerne mitnehmen. „Es heißt ganz einfach, für diese 90 Minuten Derbystimmung anzunehmen und der Mannschaft den Derby-Charakter einzubläuen“, erklärt Tönnies, für den eine Gegneranalyse wegen der Krayer Trainer-Neubesetzung kaum möglich ist. „Wir müssen abwarten, wie Kray auftritt. Wir werden uns auf unsere Stärken konzentrieren.“

Tönnies muss wieder kräftig umbauen: Die Ex-Krayer Kevin Kehrmann und Georgios Ketsatis sind gelb-gesperrt, Calvin Küper weilt im Urlaub. Max Fleer, Tarkan Yerek, Ebeny Nguimba und Louis Jozek fallen verletzt aus. Ob Kapitän Matthias Bloch und Robin Brandner zur Verfügung stehen werden, entscheidet sich erst kurzfristig.

