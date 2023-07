Essen: Darum ist Rendschmidts jüngerer Bruder richtig happy

Bei U23-WM in Italien und Finals in Duisburg: Tim Dietzler mit seinem älteren Bruder Max Rendschmidt.

Essen. Asse der KG Essen starten bei U23-Weltmeisterschaften in Italien und bei den Finals in Duisburg. So stehen die Erfolgschancen für die Essener.

Gleich zwei Events im Kanurennsport stehen an diesem Wochenende auf dem Programm: Im italienischen Auronzo finden die U23-Weltmeisterschaften statt; im Duisburger Innenhafen geht es bei den „Finals 2023“ um die DM-Titel im Parallelsprint. Bei beiden Wettkämpfen ist auch die KG Essen vertreten.

Für die U23-WM, malerisch inmitten der Dolomiten gelegen, haben sich Jonas Borkowski und Tim Dietzler qualifiziert. Für Borkowski ist in seinem ersten Leistungsklasse-Jahr allein die Teilnahme ein Riesenerfolg. Davon war nicht unbedingt auszugehen, aber er hatte eine beeindruckende nationale Sichtung hingelegt Nun geht er in Italien im 500m-Zweier mit Tillmann Sommer (Magdeburg) an den Start, mit dem er im Vorjahr noch als Junioren herausragende Erfolge feiern konnte, unter wurden sie Junioren-Europameister und holten WM-Bronze.

Youngster der KG Essen sammeln erste Erfahrungen bei U23-WM

„Ich freue mich natürlich, bei der U23-WM dabei zu sein und bin schon ein bisschen aufgeregt“, gesteht Jonas Borkowski, der aber durchaus zuversichtlich ist, denn „das Training lief sehr gut“.

Erste Erfahrungen in Auronzo konnte Tim Dietzler im Vorjahr machen, als er mit einer kleinen NRW-Auswahl an einer internationalen Regatta teilnahm. Nun der Aufstieg in die U23-Nationalmannschaft. „Ich bin einfach nur happy“, strahlte er nach bestandenem Leistungstest. Gemeinsam mit Linus Bange, Elias Kurth (beide Potsdam) und Nils Globke (Neubrandenburg) startet er im 500m-Vierer. Und zum Abschluss folgt dann noch das 5000m-Langstreckenrennen im Einer.

Rund 900 Kilometer von Auronzo entfernt ist Dietzlers prominenter Bruder Max Rendschmidt eines der Gesichter der „Finals2023“, dem Multisport-Event, bei dem in 18 Sportarten zeitgleich 159 Deutsche Meistertitel vergeben werden. Im Duisburger Innenhafen werden neben den Rennkanuten auch die Titel im Kanupolo, Standup-Paddeln und Drachenboot-Rennen vergeben.

Bei Finals in Duisburg ist gesamte deutsche Elite am Start

Bei den Rennkanuten ist die gesamte deutsche Elite am Start mit gleich fünf KGE-Assen. Im Herrenbereich ist neben Rendschmidt auch Tobias-Pascal Schultz dabei. Bei den Damen starten Caroline Arft, Enja Rößeling und Rosa Deinert. Ausgetragen werden die Rennen in Duellen auf einer 160m-Sprintdistanz. Der Sieger eines jeden Duells kommt eine Runde weiter.

U23-WM - Mi.: Vorlauf/Halbfinale KIV 500m mit Tim Dietzler, Do.: Vorlauf/Halbfinale KII 500m mit Jonas Borkowski, Fr.: Finale KIV, Sa.: Finale KII., So.: Langstrecke mit Dietzler.

Finals Duisburg - Sa./So.: Qualifikationsrennen/Finals.

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen