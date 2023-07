ESC Rellinghausen bekam seine Grenzen aufgezeigt

Essen. Verdiente 0:4-Niederlage gegen Oberligist TSG Sprockhövel. Frohnhausen führte bei Abbruch nach 50 Minuten gegen den TSV Ronsdorf mit 1:0.

ESC Rellinghausen – TSG Sprockhövel 0:4 (0:3). Nach zwei Testspielerfolgen zum Vorbereitungsauftakt beim ESC Preußen (4:1) und gegen TuS Essen-West 81 (1:0) bezog der ESC Rellinghausen gegen Sprockhövel die erste Niederlage: Die 0:4-Klatsche gegen den Westfalen-Oberligisten gehe auch in der Höhe „voll und ganz in Ordnung“, räumte ESC-Trainer Sascha Behnke ein.

Der Klassenunterschied wurde deutlich. „Letztlich hat vielleicht der eine oder andere Jungspund oder Spieler, der aus unseren Ligen kommt, die Grenzen aufgezeigt bekommen, dass es nicht so einfach ist, mal eben in der Landesliga zu spielen“, erklärte Behnke. „Das stellt wiederum einen Mehrwert für uns Trainer da, weil wir es ihnen nicht immer wieder vorhalten müssen, weil sie jetzt auf dem Feld gemerkt haben, dass das schon ein Unterschied ist.“

Läuferisch war Trainer Behnke zufrieden

Dennoch konnte Behnke auch eine ganze Menge positive Erkenntnisse aus dem Test ziehen, unter anderem sei er läuferisch trotz der Witterungsverhältnisse mit einigen Spielern zufrieden gewesen. Am Dienstag (19 Uhr, Hubertusburg) geht es für den ESC bereits mit dem nächsten Testspiel bei der Essener SG 99/06 weiter. Vor knapp drei Wochen hat Rellinghausen das Training wieder aufgenommen. Gleich sieben U19-Spieler absolvieren ihr erstes Seniorenjahr in Rellinghausen.

„Gerade die jungen Spieler wollen schnell versuchen, den Anschluss zu finden und bringen eine läuferische Qualität mit. Dazu versuchen sie, sich gut in die Mannschaft zu integrieren, was im letzten Jahr ein bisschen holprig war“, erklärt Behnke.

VfB Frohnhausen – TSV 05 Ronsdorf 1:0 (1:0) Abbr. Erfolgreicher, wenn auch verkürzter Testspielauftakt für den VfB Frohnhausen: Gegen Bezirksligist TSV 05 Ronsdorf setzte sich der Essener Landesligist auf der heimischen Anlage mit 1:0 durch, die Partie musste allerdings wie viele andere am vergangenen Wochenende frühzeitig aufgrund des Gewitters abgebrochen werden.

Nach 50 Minuten war Schluss, Torjäger Robin Barth, der von der SG Schönebeck nach Frohnhausen zurückgekehrt ist, erzielte kurz vor der Pause den Treffer des Tages (40.). „Ich fand unseren Auftritt gar nicht verkehrt fürs erste Mal, dass alle da waren. Für das erste Spiel nach langer Zeit mit der neuen Mannschaft war das schon okay“, bilanzierte VfB-Coach Issam Said. „Klar, wir haben noch viel Zeit. Es passt noch nicht alles genau.“

Gewitter machte dem Durchwechseln Strich durch die Rechnung

Eigentlich hatten die Löwen geplant, in den zwei Halbzeiten gegen Ronsdorf das Personal durchzuwechseln, der Abbruch machte Said jedoch einen Strich durch die Rechnung. „Schade, um die Jungs, die noch nicht gespielt haben an dem Tag.“ Bereits am Dienstag (19.15 Uhr, Meerbruchstraße) ist der VfB aber zum nächsten Test bei den Sportfreunden Katernberg zu Gast – dann hoffentlich ohne Gewitter.

„Da haben wir wieder die Chance, es besser zu machen und den Spielern ihre Minuten zu geben, um zu sehen, wie sie zurzeit drauf sind“, erklärt Said. Seit zwei Wochen befindet sich Frohnhausen im Training. Die Jungs ziehen gut mit, haben alle Bock, meint der Coach. „Es ist auch schon für mich, zu sehen, dass die Mannschaft wieder richtig kocht – das hatten wir lange nicht mehr.“

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen