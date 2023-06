Es geht um alles: Wer holt den Titel und wer steigt ab?

Essen. Am letzten Spieltag kämpfen SG Schönebeck und BG Überruhr um den Aufstieg. Im Tabellenkeller könnte es eine dritte Essener Mannschaft erwischen.

Die Bezirksliga-Saison ist dicht vor dem Ziel. An diesem Sonntag (15.15 Uhr) findet der letzte Spieltag statt. Alle Partien, in denen es noch um etwas geht, werden zeitgleich ausgetragen. Sowohl im Meisterschaftsrennen als auch im Kampf gegen den Abstieg gibt es noch offen Fragen.

Klar ist bereits, dass Tabellenführer SG Schönebeck oder Verfolger Blau-Gelb Überruhr in die Landesliga aufsteigen wird. Die SGS thront seit Monaten an der Spitze und verteidigt eisern das Zwei-Punkte-Polster auf Überruhr. im Fall eines Sieges bei Rhenania Bottrop, stünde die Mannschaft von der Ardelhütte als Meister fest – auch ein Remis sollte dank der besseren Tordifferenz ausreichen.

Eine besondere Anspannung verspürt SGS-Cheftrainer Olaf Rehmann allerdings nicht: „Unsere Vorbereitung auf das Spiel in Bottrop ist genauso wie in den vergangenen Wochen. Wir begegnen jedem Gegner mit Respekt, aber auch im klaren Vertrauen auf die eigenen Stärken. Die Stimmung in der Mannschaft ist fokussiert und gut. Wir werden am Sonntag alles geben.“

Tabellenzweite BG Überruhr muss unbedingt gewinnen

Der Tabellenzweite Blau-Gelb Überruhr muss definitiv bei der U23 der SSVg Velbert gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer des Spitzenreiters spekulieren. Coach Murat Aksoy glaubt weiterhin an die kleine Chance und hofft noch auf den Titel: „Vielleicht passiert ja so eine Situation wie in der Bundesliga. Da hätten auch nicht mehr viele auf Bayern München als Meister getippt. Ich hoffe, dass Rhenania Bottrop gegen Schönebeck voll auf Sieg spielen wird. Nichtsdestotrotz müssen wir erst einmal unsere Hausaufgaben erledigen. Wir erwarten ein schwieriges Spiel in Velbert.“

Im Tabellenkeller geht es für die Essener Klubs mindestens ebenso heiß her. In dem Heisinger SV und TuS Essen-West 81 stehen bereits zwei Teams als sichere Absteiger fest. Aber es könnte auch noch eine dritte Mannschaft aus Essen treffen.

Aktuell rangiert der ESC Preußen mit 30 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz. Der ESC braucht einen Sieg bei West 81 und ist zudem auf Schützenhilfe angewiesen. Der SC Velbert II, SuS Niederbonsfeld und die SSVg Velbert II haben alle zwei Zähler mehr auf dem Konto. „Die Tabelle lügt nicht. Es ist ein Finale, aber für solche Duelle spielt man doch Fußball. Wir haben Bock auf das Spiel und freuen uns auf zahlreiche Unterstützer, die uns begleiten werden. Wir sind zusammen aufgestiegen und jetzt bleiben wir zusammen drin“, zeigt sich ESC-Coach Manni Schröder selbstbewusst. Spannung ist vorprogrammiert.

