Erleichterung und Freude bei den ETB Miners

Also doch: Die ETB Wohnbau Miners haben endlich ihr erstes Spiel in der Ersten Basketball-Regionalliga gewonnen, im Kellerduell beim Tabellenvorletzten SV Haspe setzte sich das Team von Interimscoach Björn Barchmann am Ende knapp mit 99:91 durch. Die Erleichterung, die pure Freude war dem schwarz-weißen Tross natürlich deutlich anzumerken, „endlich hat sich die Mannschaft für ihre Arbeit belohnen können“, so auch Barchmann zufrieden.

Was dieser Sieg beim ETB noch wird bewirken können? Einfluss auf die Endabrechnung nach dem letzten Spieltag wird dieser Erfolg kaum mehr haben, und auch Björn Barchmann blieb in Hagen auf dem Boden der Tatsachen. „Haspe war der Vorletzte der Tabelle, es war erst unser erster Sieg. Man sollte also auch nicht zu viel in diesen Abend reininterpretieren.“ Gleichwohl erhofft er sich „ein bisschen Schwung“ für die weiteren Aufgaben, denn: „Siege tun dem Selbstvertrauen gut und dieses Spiel hat gezeigt, dass wir in dieser Liga Spiele gewinnen können.“

Noch viel Potenzial nach oben

Und: „Es war noch nicht einmal unser bestes Spiel. Wir haben gegen Leverkusen oder Rhöndorf bessere Leistungen gezeigt als nun gegen Haspe, auch wenn wir am Ende die Verlierer waren. Wir haben noch Potenzial nach oben.“ Beim Vorletzten zeigten die Miners zwei Gesichter: Einem ordentlichen ersten Viertel (33:25) schloss sich ein grandioser zweiter Abschnitt an. Mt einem 9:0-Lauf schraubten die Essener die 33:25-Führung zur Viertelpause weiter in die Höhe, Haspe erlaubte man in den ersten fünf Minuten dieses zweiten Viertels nur fünf Pünktchen.

Bis auf 20 Punkte schwoll der Vorsprung phasenweise an der ETB-Anhang auf den Rängen rieb sich verwundert die Augen. „Das war wirklich klasse“, so auch Björn Barchmann. Viele der Dinge, an denen im Training gearbeitet worden sei, habe das Team umsetzen können, vieles habe im Spiel funktioniert. Der Pausentee indes sollte den Miners nicht gut tun. Das Team - auf einmal völlig von der Rolle. Die Verunsicherung - sie war wieder da. Haspe entschied das dritte Viertel mit 32:12 (!) für sich und lag vor Beginn der letzten zehn Minuten auf einmal vorn (72:68).

Das dritte Viertel geriet zur Katastrophe

„Immerhin haben wir dieses dritte Viertel offenbar zur Regeneration genutzt“, so Interimsheadcoach Björn Barchmann augenzwinkernd, um aber klipp und klar festzuhalten: „Dieser Abschnitt war eine Katastrophe.“ Was er aber gemeint hatte: Der ETB hatte im entscheidenden Schlussviertel mehr Reserven, fand gegen einen foulbelasteten Gegner die Lücken - allen voran Radwan Bakkali (21 Punkte und 22 Rebounds) - und setzte sich am Ende auch dank zwei verwandelter Drei-Punkte-Versuche von Noah Westerhaus (20 Punkte) und der Erfahrung des erneut ganz starken Chris Alexander (36 Punkte) doch durch.

Haspe - ETB 91:99 (40:56).

Die Viertel: 25:33, 15:23, 32:12, 19:31.

ETB: Alexander (36), Bakkali (21), Westerhaus (20), Moukas (13), Michael Möbes (6), Hamad (3), Broer, Obi, Plescher, Isanza, Pobric.